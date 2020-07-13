В Украине заработал новый Реестр строительной деятельности и Публичный портал системы. Это первый этап внедрения Единой государственной электронной системы в рамках реформирования отрасли градостроительства Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Новый Реестр защищен и хранится на национальном провайдере облачных сервисов и центров обработки данных De Novo. Отныне каждый объект будет вноситься в Реестр с уникальным идентификатором. Это позволит привязать к объекту все разрешительные документы, градостроительную и проектную документацию, сведения об участниках строительства, фото и прочую информацию.

Что это даст: по словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, реестр ГАСИ в течение многих лет всегда был местом коррупционных злоупотреблений. В отличие от него, новый строительный Реестр находится исключительно в собственности государства. Так, правительство сможет предотвратить несанкционированный доступ к нему, внесение некорректных данных и возникновение коррупционных схем.

Преимущества нового реестра:

получение данных о правах собственности и земле через электронное взаимодействие между реестрами;

автоматические проверки, реестр не даст зарегистрировать объект, который не соответствует законодательным критериям;

возможность наносить положение объектов на карту и удобное их отображение по типам;

также в него интегрированы справочники и реестры, такие как перечень аттестованных лиц, объектов культурного наследия и опасных объектов;

все документы с самого начала и до ввода в эксплуатацию создаются и верифицируются по QR-коду сразу в Реестре.

Услуги портала:

“публичный портал государственной электронной системы в сфере строительства:https://e-construction.gov.ua/login_admin будет предоставлять открытый доступ к сведениям нового Реестра строительной деятельности;

на нем будет храниться актуальная статистика по предоставленным услугам, обновляемая в реальном времени;

застройщики могут получить онлайн-консультации через чат-бот и калькулятор для определения класса последствий зданий.

Доступ к Реестру:

работники строительной сферы получат доступ к новому Реестру через персональные электронные кабинеты. Вход в кабинет возможен только с использованием квалифицированной электронной подписи ( КЭП ), что гарантирует защиту данных и фиксацию всех изменений в документах

доступ заказчиков к результатам админуслуг, предоставляемых с помощью электронной системы, впоследствии будет осуществляться через электронный кабинет пользователя на портале Дія.

“Запуск электронных услуг сферы строительства на портале Дія запланирован на ближайшее время. Украинцы смогут получать автоматизированные услуги в сфере строительства объектов с незначительным классом последствий (СС1)”, – сообщают в Кабмине.