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В Украине заработал новый Реестр строительной деятельности и Публичный портал системы. Это первый этап внедрения Единой государственной электронной системы в рамках реформирования отрасли градостроительства Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Новый Реестр защищен и хранится на национальном провайдере облачных сервисов и центров обработки данных De Novo. Отныне каждый объект будет вноситься в Реестр с уникальным идентификатором. Это позволит привязать к объекту все разрешительные документы, градостроительную и проектную документацию, сведения об участниках строительства, фото и прочую информацию.
Что это даст: по словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, реестр ГАСИ в течение многих лет всегда был местом коррупционных злоупотреблений. В отличие от него, новый строительный Реестр находится исключительно в собственности государства. Так, правительство сможет предотвратить несанкционированный доступ к нему, внесение некорректных данных и возникновение коррупционных схем.
Преимущества нового реестра:
Услуги портала:
Доступ к Реестру:
“Запуск электронных услуг сферы строительства на портале Дія запланирован на ближайшее время. Украинцы смогут получать автоматизированные услуги в сфере строительства объектов с незначительным классом последствий (СС1)”, – сообщают в Кабмине.
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