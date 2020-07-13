0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 51 0

В Украине заработал новый Реестр строительной деятельности

В Украине заработал новый Реестр строительной деятельности

В Украине заработал новый Реестр строительной деятельности и Публичный портал системы. Это первый этап внедрения Единой государственной электронной системы в рамках реформирования отрасли градостроительства Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Новый Реестр защищен и хранится на национальном провайдере облачных сервисов и центров обработки данных De Novo. Отныне каждый объект будет вноситься в Реестр с уникальным идентификатором. Это позволит привязать к объекту все разрешительные документы, градостроительную и проектную документацию, сведения об участниках строительства, фото и прочую информацию.

Что это даст: по словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, реестр ГАСИ в течение многих лет всегда был местом коррупционных злоупотреблений. В отличие от него, новый строительный Реестр находится исключительно в собственности государства. Так, правительство сможет предотвратить несанкционированный доступ к нему, внесение некорректных данных и возникновение коррупционных схем.

Преимущества нового реестра:

  • получение данных о правах собственности и земле через электронное взаимодействие между реестрами;
  • автоматические проверки, реестр не даст зарегистрировать объект, который не соответствует законодательным критериям;
  • возможность наносить положение объектов на карту и удобное их отображение по типам;
  • также в него интегрированы справочники и реестры, такие как перечень аттестованных лиц, объектов культурного наследия и опасных объектов;
  • все документы с самого начала и до ввода в эксплуатацию создаются и верифицируются по QR-коду сразу в Реестре.

Услуги портала:

  • “публичный портал государственной электронной системы в сфере строительства:https://e-construction.gov.ua/login_admin будет предоставлять открытый доступ к сведениям нового Реестра строительной деятельности;
  • на нем будет храниться актуальная статистика по предоставленным услугам, обновляемая в реальном времени;
  • застройщики могут получить онлайн-консультации через чат-бот и калькулятор для определения класса последствий зданий.

Доступ к Реестру:

  • работники строительной сферы получат доступ к новому Реестру через персональные электронные кабинеты. Вход в кабинет возможен только с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП), что гарантирует защиту данных и фиксацию всех изменений в документах
  • доступ заказчиков к результатам админуслуг, предоставляемых с помощью электронной системы, впоследствии будет осуществляться через электронный кабинет пользователя на портале Дія.

“Запуск электронных услуг сферы строительства на портале Дія запланирован на ближайшее время. Украинцы смогут получать автоматизированные услуги в сфере строительства объектов с незначительным классом последствий (СС1)”, – сообщают в Кабмине.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.