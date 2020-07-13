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Нацбанк выставил на торги собственное движимое имущество

Нацбанк выставил на торги собственное движимое имущество

Национальный банк Украины 4 августа 2020 года планирует продать на аукционе движимое имущество, состоящее на балансе регулятора.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Департамент закупок и продаж в соответствии с решением Правления Национального банка Украины от 10 июля 2020 года № 456-рш осуществляет отчуждение путем проведения аукционов на сайте собственного движимого имущества”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что НБУ планирует продать: подъемное оборудование Национального банка Украины (Краны) 6 ед. и факсы 28 ед., общим количеством 34 ед.; производственно-технологическое оборудование Национального банка Украины (станки, печатное оборудование), общим количеством 7 ед.; машины для сортировки банкнот BPS-204 в количестве 16 ед.; новый станок вальцешлифовальный HERKULES WSE 180XP00.

Дата проведения электронных торгов – 4 августа 2020 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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