По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (28,584 млн и 36,181 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (44 и 26), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,36-27,37 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 70 активных заявок по доллару на сумму 64,765 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,3700 – 45 000

27,3500 – 1 000

27,3400 – 99 999

27,3300 – 99 000

27,3300 – 120 000

27,3200 – 24 999

27,3200 – 150 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,2500 – 10 000

27,2700 – 100 000

27,3300 – 20 000

27,3300 – 20 000

27,3300 – 20 000

27,3300 – 20 000

27,3300 – 7 300

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,3612 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,3099 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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