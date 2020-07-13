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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (28,584 млн и 36,181 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (44 и 26), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,36-27,37 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 70 активных заявок по доллару на сумму 64,765 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,3700 – 45 000
27,3500 – 1 000
27,3400 – 99 999
27,3300 – 99 000
27,3300 – 120 000
27,3200 – 24 999
27,3200 – 150 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,2500 – 10 000
27,2700 – 100 000
27,3300 – 20 000
27,3300 – 20 000
27,3300 – 20 000
27,3300 – 20 000
27,3300 – 7 300
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,3612 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,3099 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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