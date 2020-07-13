Microsoft объявила о сокращении рабочей силы во всем мире - СМИ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Американская компания по разработке программного обеспечения Microsoft объявила о сокращении рабочей силы во всем мире на фоне начала нового финансового года 1 июля.
Как сообщает Reuters, техногигант отказался раскрыть информацию о количестве уволенных и в каких подразделениях происходят сокращения.
Читайте также: Microsoft предупреждает о критической уязвимости в Windows DNS Server
СМИ ранее писали, что на этой неделе Microsoft уже сократила более 1000 рабочих мест. Согласно их данным, компания уволила людей на своем онлайн новостном портале MSN.com, поскольку перешла на алгоритм на основе искусственного интеллекта, который заполняет канал. В компании отметили, что в облачном подразделении Microsoft Azure также произошли сокращения.
В конце апреля Microsoft отчиталась о прибылях и убытках за третий квартал, который оказался лучше прогнозов аналитиков. Выручка компании выросла на 15% до $35,02 млрд, а чистая прибыль выросла до $10,75 млрд или $1,4 на акцию.
Напомним, в июне Microsoft заявила о планах закрыть большинство магазинов по всему миру в рамках изменения стратегии розничных продаж.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В “Слуге народа” заявили об окончании эпохи бедности в Украине11 ч. назад - 3933 22
Миллионы зарплаты и счета в банках: что в декларации нового главы НБУВчера, 19:02 - 3431 16
Номера-двойники: вместо джипа полиция оштрафовала грузовой прицеп (фото)13 ч. назад - 13641 11
Налог на бедных: что будет с инфляцией в Украине9 ч. назад - 4724 5
В "Энергоатоме" заявили, что готовы напрямую поставлять электроэнергию населению10 ч. назад - 2176 5
Номера-двойники: вместо джипа полиция оштрафовала грузовой прицеп (фото)13 ч. назад - 13641 11
Крупнейший задекларированный доход в Киеве составил 7,5 млрд грн11 ч. назад - 4993 2
Налог на бедных: что будет с инфляцией в Украине9 ч. назад - 4724 5
В “Слуге народа” заявили об окончании эпохи бедности в Украине11 ч. назад - 3933 22
Сколько украинцев воспользовались правом на бесплатную приватизацию земли (инфографика)13 ч. назад - 3901 5
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подпискаПозавчера, 10:35 - 1099 2
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)13.07.2020, 16:32 - 1338 1
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 1799
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2388
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1916