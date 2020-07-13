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Microsoft объявила о сокращении рабочей силы во всем мире - СМИ

Microsoft объявила о сокращении рабочей силы во всем мире - СМИ

Американская компания по разработке программного обеспечения Microsoft объявила о сокращении рабочей силы во всем мире на фоне начала нового финансового года 1 июля.

Как сообщает Reuters, техногигант отказался раскрыть информацию о количестве уволенных и в каких подразделениях происходят сокращения.

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СМИ ранее писали, что на этой неделе Microsoft уже сократила более 1000 рабочих мест. Согласно их данным, компания уволила людей на своем онлайн новостном портале MSN.com, поскольку перешла на алгоритм на основе искусственного интеллекта, который заполняет канал. В компании отметили, что в облачном подразделении Microsoft Azure также произошли сокращения.

В конце апреля Microsoft отчиталась о прибылях и убытках за третий квартал, который оказался лучше прогнозов аналитиков. Выручка компании выросла на 15% до $35,02 млрд, а чистая прибыль выросла до $10,75 млрд или $1,4 на акцию.

Напомним, в июне Microsoft заявила о планах закрыть большинство магазинов по всему миру в рамках изменения стратегии розничных продаж.

По материалам Mind
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