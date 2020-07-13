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Шмыгаль объяснил запрет работы заведений после 23:00

Шмыгаль объяснил запрет работы заведений после 23:00

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль объяснил запрет работы заведений после 23:00. Он подчеркнул, что не происходит уменьшение числа заболеваемости коронавирусом.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству.

“Сложные вопросы, связанные с адаптивным карантином. Поэтому по решению главного санэпидврача Украины, по решению комиссий ТЭБ и ЧС, были приняты решения о временном ограничении работы заведений питания, ночных клубов, 23:00”, – подчеркнул премьер.

Глава Кабмина отметил, что массовые скопления людей повышают вероятность передачи коронавируса.

“Почему (запретили работу заведений, – ред.)? До сих пор абсолютно достаточно времени, чтобы поужинать, а по прошествии этого времени происходят массовые скопления людей, когда есть огромная вероятность передачи коронавируса. Как результат, после этого запрета вы видите четкую стабилизацию ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом”, – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что меры адаптивного карантина и на государственном, и на местном уровнях дают свой результат.

“К сожалению, не происходит падение числа заболеваемости. Но последние недели ситуация стабилизировалась. Это как раз важный момент”, – добавил глава правительства.

Напомним, в пятницу, 17 июля, в Киевской области ужесточают карантинные меры: заведения общественного питания и развлекательные заведения не смогут работать с 23:00 до 07:00.

По материалам РБК-Украина
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