Юрий Витренко уволился из "Нафтогаза"

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Исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко завершил свою работу в компании.
Об этом он написал на своей странице в FACEBOOK.
“Друзья, сегодня мой последний день работы в Нафтогазе Украины. Я пришел сюда в 2014 году, после Революции Достоинства. И все эти годы делал все, чтобы защищать наше с вами достоинство и отстаивать нашу энергетическую независимость”, – отметил Витренко в сообщении.
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По его словам, он оставляет в “Нафтогазе” большие наработки, а также средства от “Газпрома”, ведь это направление, за которое он отвечал.
“Хочу пожелать руководству компании и государства достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины”, – подытожил Витренко.
Фото: facebook.com/Yuriy-Vitrenko
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