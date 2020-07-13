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Юрий Витренко уволился из "Нафтогаза"

Юрий Витренко уволился из "Нафтогаза"

Исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко завершил свою работу в компании.

Об этом он написал на своей странице в FACEBOOK.

“Друзья, сегодня мой последний день работы в Нафтогазе Украины. Я пришел сюда в 2014 году, после Революции Достоинства. И все эти годы делал все, чтобы защищать наше с вами достоинство и отстаивать нашу энергетическую независимость”, – отметил Витренко в сообщении.

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По его словам, он оставляет в “Нафтогазе” большие наработки, а также средства от “Газпрома”, ведь это направление, за которое он отвечал.

“Хочу пожелать руководству компании и государства достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины”, – подытожил Витренко.

Справка Finance.ua:

  • 12 мая Витренко заявил, что получил уведомление об увольнении его из компании через 2 месяца.
  • 11 июня “Нафтогаз” отозвал Юрия Витренко с позиции представителя акционера в наблюдательном совете “Укрнафты”.

Фото: facebook.com/Yuriy-Vitrenko

По материалам Finance.UA
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