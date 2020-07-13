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На финансирование пенсий ПФУ направил 2,6 млрд гривен

На финансирование пенсий ПФУ направил 2,6 млрд гривен

Пенсионный фонд Украины направил на пенсии украинцам 2,6 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины в FACEBOOK.

Ведомство продолжило финансирование пенсий июля согласно утвержденному графику.

“На пенсионные выплаты направлено 2,6 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 26,0 миллиарда гривен, что составляет 66,2% от потребности месяца”, — говорится в сообщении.

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Получателей выплат заверили, что выплата пенсий будет проведена в назначенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Напомним, для расчета пенсий ПФУ утвердил показатель месячной зарплаты за май 2020 года. Средняя зарплата в мае составила 9 546,32 грн.

Справка Finance.ua:

  • Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года.
  • Пересчет произведен в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 гривен до 1712 грн.
  • Общее количество пенсионеров на 1 июля 2020 года составило 11 241 834 человека.
  • Чаще всего украинские пенсионеры получают выплаты в пределах 2000-3000 грн. Таких от общего количества 45,9%.
По материалам Finance.UA
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