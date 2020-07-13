На финансирование пенсий ПФУ направил 2,6 млрд гривен

Пенсионный фонд Украины направил на пенсии украинцам 2,6 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины в FACEBOOK.

Ведомство продолжило финансирование пенсий июля согласно утвержденному графику.

“На пенсионные выплаты направлено 2,6 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 26,0 миллиарда гривен, что составляет 66,2% от потребности месяца”, — говорится в сообщении.

Читайте также: Купить пенсионный стаж: в ПФ назвали суммы и условия

Получателей выплат заверили, что выплата пенсий будет проведена в назначенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Напомним, для расчета пенсий ПФУ утвердил показатель месячной зарплаты за май 2020 года. Средняя зарплата в мае составила 9 546,32 грн.

Справка Finance.ua:

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года.

Пересчет произведен в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 гривен до 1712 грн.

Общее количество пенсионеров на 1 июля 2020 года составило 11 241 834 человека.