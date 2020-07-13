На финансирование пенсий ПФУ направил 2,6 млрд гривен

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Пенсионный фонд Украины направил на пенсии украинцам 2,6 млрд гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины в FACEBOOK.
Ведомство продолжило финансирование пенсий июля согласно утвержденному графику.
“На пенсионные выплаты направлено 2,6 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 26,0 миллиарда гривен, что составляет 66,2% от потребности месяца”, — говорится в сообщении.
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Получателей выплат заверили, что выплата пенсий будет проведена в назначенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.
Напомним, для расчета пенсий ПФУ утвердил показатель месячной зарплаты за май 2020 года. Средняя зарплата в мае составила 9 546,32 грн.
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