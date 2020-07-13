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В Украине увеличился размер больничных и декретных

В Украине увеличился размер больничных и декретных

За полгода среднедневные размеры больничных и декретных выплат выросли на 19,1% и 15,8% соответственно.

Об этом сообщает Фонд социального страхования.

Среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности, которое финансируется ФССУ для всех работающих, составил 321,23 гривны – это на 51,57 гривны, или 19,1% больше, чем за тот же период 2019 года.

Среднедневной размер пособия по беременности и родам по сравнению с прошлым годом вырос на 15,8% – с 241,72 гривен до 279,8 гривен.

Что нужно знать о выплатах:

  • пособие по беременности и родам предоставляется в размере 100% средней заработной платы застрахованного лица;
  • размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и составляет 50% средней заработной платы (если стаж не превышает 3 лет), 60% (при стаже от 3 до 5 лет), 70% (от 5 до 8 лет) и 100% (если стаж более 8 лет, или при наличии льгот в соответствии с законодательством).

Справка Finance.ua:

  • ФССУ перевел финансирование больничных и декретных в оперативный режим – выплаты осуществляются в течение одного рабочего дня.
  • В течение января-июня 2020 года Фонд социального страхования Украины направил почти 4,4 млрд гривен на ежемесячные страховые выплаты.
  • Средний размер страховой выплаты по итогам І полугодия составил 3 759,8 грн.
По материалам Finance.UA
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