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Renault показала бюджетный электрокроссовер (фото)

Renault показала бюджетный электрокроссовер (фото)

Dacia, дочерняя компания Renault, опубликовала в Сети патентные изображения электрокроссовера.

В Spring Concept будут отсутствовать некоторые элементы, имеющиеся на концептуальном авто. Фары, которые опустили на один ярус по отношению к узким светодиодным ДХО, имеют более простую конструкцию.

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В серийной вариации отсутствует зарядный порт в районе правой передней панели. Длина транспортного средства составит 3,75 м. Запас хода WLTP достигает 200 километров. Информация об аккумуляторах держится пока в секрете. То же самое касается электромотора.


Фото: MMR

Базой модификации выступает Renault City K-ZE. Стоит отметить, что данное авто получило АКБ на 26,8 кВтч, а электрический силовой агрегат способен генерировать 45 лошадиных сил. При этом K-ZE оснащается переднеприводной системой.

Согласно ожиданиям, компактная электрическая версия кросса появится в рамках авторынка в следующем году. Между тем, дебют серийной вариации запланирован на конец текущего года.


Фото: MMR

По заявлению представителей Renault, данный кросс должен стать самым дешевым электрическим авто на территории ЕС.

По материалам MMR
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