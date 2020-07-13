Игровой смартфон Lenovo Legion показали в работе (видео)

Незадолго до анонса геймерского смартфона Lenovo в сети появился новый инсайдерский видеоролик с демонстрацией работы прошивки устройства.

Помимо дизайна фирменной программной оболочки, видеоряд раскрывает и его детальные характеристики, в числе которых — «киберспортивный» экран с внушительной по меркам мобильных устройств частотой обновления.

Короткий видеотизер, демонстрирующий системное меню гаджета, подтвердил, что Lenovo Legion получит дисплей с частотой обновления 144 Гц, процессор Snapdragon 865, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель стандарта UFS 3.0 объёмом 128 ГБ. В качестве программного интерфейса используется прошивка ZUI 12 на базе Android 10.

Ожидается, что одновременно с базовой моделью будет представлена и Pro-версия устройства, которая будет иметь до 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти UFS 3.1. Предыдущие утечки также приписывают смартфону аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.