Skoda начала тестировать электрокроссовер Enyaq

В Интернете разместили шпионские фотографии нового электрического кроссовера Skoda Enyaq. Это будет одна из самых мощных серийных моделей Skoda.

Судя по всему, перед нами еще не серийная модель, а тестовый прототип. Черная обшивка внизу скрывает пороги и бампер. Задние окна закрывает черная пленка.

Enyaq построен на платформе MEB, как и VW ID.4. За основу взяли концепт Vision iV, который чешская компания показала в прошлом году.



Фото: motor

Салон должен быть просторным, как у всех автомобилей Skoda. Это же относится и к багажнику. Он будет одним из самых больших в своем сегменте. Дизайн салона станет немного нетрадиционным для остальных моделей Skoda. Он стремится к минимализму с многоуровневой приборной панелью.