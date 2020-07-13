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Skoda начала тестировать электрокроссовер Enyaq

Skoda начала тестировать электрокроссовер Enyaq

В Интернете разместили шпионские фотографии нового электрического кроссовера Skoda Enyaq. Это будет одна из самых мощных серийных моделей Skoda.

Судя по всему, перед нами еще не серийная модель, а тестовый прототип. Черная обшивка внизу скрывает пороги и бампер. Задние окна закрывает черная пленка.

Enyaq построен на платформе MEB, как и VW ID.4. За основу взяли концепт Vision iV, который чешская компания показала в прошлом году.


Фото: motor

Салон должен быть просторным, как у всех автомобилей Skoda. Это же относится и к багажнику. Он будет одним из самых больших в своем сегменте. Дизайн салона станет немного нетрадиционным для остальных моделей Skoda. Он стремится к минимализму с многоуровневой приборной панелью.

По материалам autonews.ua
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