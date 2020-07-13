В Европе разоблачили мафиозную сеть фальшивомонетчиков

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Европол разоблачил масштабную сеть фальшивомонетчиков, связанную с итальянской мафиозной организацией Каморра.
Как пишет AFP, об этом сообщили во французской полиции.
В среду, 15 июля, правоохранители задержали 44 подозреваемых в трех странах – 40 в Италии, трех во Франции и одного – в Бельгии.
Во время задержаний и обысков было изъято 8 миллионов евро и прочее имущество на общую сумму около 8 млн евро.
Трех задержанных во Франции экстрадируют для дальнейших следственных действий в Италию, рассказал агентству комиссар Эрик Бертран, представитель главного офиса борьбы с подделкой денег (OCRFM).
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Расследование итальянских правоохранителей началось еще в январе 2018 года после массового появления поддельных купюр номиналом преимущественно в 50 евро.
“В последние годы около 90% качественно подделанных денег происходили из Италии. Каморра имеет своеобразный «патент» на этом рынке”, – рассказал комиссар.
На официальных ресурсах Европола деталей относительно спецоперации пока нет.
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