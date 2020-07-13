0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 53 0

В Европе разоблачили мафиозную сеть фальшивомонетчиков

В Европе разоблачили мафиозную сеть фальшивомонетчиков

Европол разоблачил масштабную сеть фальшивомонетчиков, связанную с итальянской мафиозной организацией Каморра.

Как пишет AFP, об этом сообщили во французской полиции.

В среду, 15 июля, правоохранители задержали 44 подозреваемых в трех странах – 40 в Италии, трех во Франции и одного – в Бельгии.

Во время задержаний и обысков было изъято 8 миллионов евро и прочее имущество на общую сумму около 8 млн евро.

Трех задержанных во Франции экстрадируют для дальнейших следственных действий в Италию, рассказал агентству комиссар Эрик Бертран, представитель главного офиса борьбы с подделкой денег (OCRFM).

Читайте также: Как отличить поддельную валюту от настоящей

Расследование итальянских правоохранителей началось еще в январе 2018 года после массового появления поддельных купюр номиналом преимущественно в 50 евро.

“В последние годы около 90% качественно подделанных денег происходили из Италии. Каморра имеет своеобразный «патент» на этом рынке”, – рассказал комиссар.

На официальных ресурсах Европола деталей относительно спецоперации пока нет.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.