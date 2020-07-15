Плюс 10-20 позиций: Минэкономики спрогнозировало место Украины в рейтинге Doing Business-2021

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украина может улучшить свои позиции и подняться на 10-20 ступенек в рейтинге Doing Business 2021 Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
В прошлом году Украина заняла 64 позицию среди 190 стран-участниц, рейтинг составляется специалистами Всемирного банка.
“ В этом году, несмотря на влияние и последствия COVID-19, мы продолжили работать над важными законодательными изменениями, которые делают инвестиционную деятельность более легкой, защищенной и привлекательной. Так Украина имеет все шансы продемонстрировать улучшенные позиции, даст положительный сигнал новым инвесторам, как внутренним, так и внешним”, – заявил глава Минэкономики Игорь Петрашко.
Изменение позиции Украины в рейтинге будет зависеть от таких факторов:
Сейчас Минэкономики провело собственный предварительный анализ по каждому из 10 показателей, чтобы определить возможную позицию Украины в рейтинге 2021.
“Минэкономики проанализировало более 30 законодательных изменений, которые были внедрены в Украине за программный период и могут повлиять на рейтинг страны в этом году. В общем, по всем 10 компонентам Украина демонстрирует существенный прогресс”, – добавил Петрашко.
Тройка самых результативных обновлений:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевстар представляет новый тарифный план для абонентов в возрасте (инфографика)Вчера, 13:22 - 10105 19
Возврат к формуле «Роттердам+» будет способствовать преодолению кризиса в энергетике - «слуга» БуймистерВчера, 14:29 - 1078 8
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)Вчера, 12:10 - 1892 7
Полгода СИЗО и 50 тысяч штрафа: в Раде готовят новые наказания за пьяное вождениеВчера, 08:42 - 1258 7
Шевченко о работе НБУ: мы останемся технократамиВчера, 19:25 - 297 3
С 1 августа будут действовать новые штрафы за нарушения в сфере РРОВчера, 09:05 - 26643
Украинцы по-новому будут подтверждать свои идентификационные номераВчера, 17:00 - 12790
Киевстар представляет новый тарифный план для абонентов в возрасте (инфографика)Вчера, 13:22 - 10105 19
Банки изменят принцип формирования депозитных ставокВчера, 11:15 - 6853 3
Mastercard изменит правила конвертации валют при оплате долларовыми и евровыми картами - СМИВчера, 12:05 - 2596
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)Вчера, 12:10 - 1888 7
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 1610 5
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)13.07.2020, 16:32 - 1764 1
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 2139
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2636