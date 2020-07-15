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Плюс 10-20 позиций: Минэкономики спрогнозировало место Украины в рейтинге Doing Business-2021

Плюс 10-20 позиций: Минэкономики спрогнозировало место Украины в рейтинге Doing Business-2021

Украина может улучшить свои позиции и подняться на 10-20 ступенек в рейтинге Doing Business 2021 Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В прошлом году Украина заняла 64 позицию среди 190 стран-участниц, рейтинг составляется специалистами Всемирного банка.

“ В этом году, несмотря на влияние и последствия COVID-19, мы продолжили работать над важными законодательными изменениями, которые делают инвестиционную деятельность более легкой, защищенной и привлекательной. Так Украина имеет все шансы продемонстрировать улучшенные позиции, даст положительный сигнал новым инвесторам, как внутренним, так и внешним”, – заявил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

Изменение позиции Украины в рейтинге будет зависеть от таких факторов:

  • от количества изменений, которые эксперты Всемирного банка вовремя зачислят в ходе исследования,
  • от динамики достижений других стран,
  • от того, изменится ли методология рейтинга как таковая.

Сейчас Минэкономики провело собственный предварительный анализ по каждому из 10 показателей, чтобы определить возможную позицию Украины в рейтинге 2021.

“Минэкономики проанализировало более 30 законодательных изменений, которые были внедрены в Украине за программный период и могут повлиять на рейтинг страны в этом году. В общем, по всем 10 компонентам Украина демонстрирует существенный прогресс”, – добавил Петрашко.

Тройка самых результативных обновлений:

  • сфера защиты миноритарных инвесторов от злоупотреблений со стороны владельцев контрольных пакетов акций, что обещает улучшить рейтинг Украины по соответствующему компоненту на 50 позиций,
  • существенное упрощение регистрации ООО, за счет чего Украина может подняться на 15 позиций по этому компоненту.

Справка Finance.ua:

  • Рейтинг Doing Business Всемирного банка характеризует легкость ведения бизнеса в стране.
По материалам Finance.UA
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