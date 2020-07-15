Плюс 10-20 позиций: Минэкономики спрогнозировало место Украины в рейтинге Doing Business-2021

Украина может улучшить свои позиции и подняться на 10-20 ступенек в рейтинге Doing Business 2021 Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В прошлом году Украина заняла 64 позицию среди 190 стран-участниц, рейтинг составляется специалистами Всемирного банка.

“ В этом году, несмотря на влияние и последствия COVID-19, мы продолжили работать над важными законодательными изменениями, которые делают инвестиционную деятельность более легкой, защищенной и привлекательной. Так Украина имеет все шансы продемонстрировать улучшенные позиции, даст положительный сигнал новым инвесторам, как внутренним, так и внешним”, – заявил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

Изменение позиции Украины в рейтинге будет зависеть от таких факторов:

от количества изменений, которые эксперты Всемирного банка вовремя зачислят в ходе исследования,

от динамики достижений других стран,

от того, изменится ли методология рейтинга как таковая.

Сейчас Минэкономики провело собственный предварительный анализ по каждому из 10 показателей, чтобы определить возможную позицию Украины в рейтинге 2021.

“Минэкономики проанализировало более 30 законодательных изменений, которые были внедрены в Украине за программный период и могут повлиять на рейтинг страны в этом году. В общем, по всем 10 компонентам Украина демонстрирует существенный прогресс”, – добавил Петрашко.

Тройка самых результативных обновлений:

сфера защиты миноритарных инвесторов от злоупотреблений со стороны владельцев контрольных пакетов акций, что обещает улучшить рейтинг Украины по соответствующему компоненту на 50 позиций,

существенное упрощение регистрации ООО , за счет чего Украина может подняться на 15 позиций по этому компоненту.

Справка Finance.ua: