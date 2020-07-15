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Ученые назвали самый инновационный автомобиль в мире (фото)

Ученые назвали самый инновационный автомобиль в мире (фото)

Ученые определили главный новатор на мировом автомобильном рынке. Им считают электрическую модель Porsche Taycan, ведь в нем реализовано 13 из 27 мировых инноваций.

Об этом сказано в отчете по автомобильным инновациям AutomotiveINNOVATIONS, который проводил Центр управления автомобильным транспортом.

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Эксперты отметили в этом электрическом Porsche Taycan такие инновационные характеристики:

  • 800-вольтовая батарея,
  • 2-ступенчатая трансмиссия на задней оси,
  • высокие возможности рекуперации до 265 кВт,
  • лучший показатель аэродинамического сопротивления в сегменте (от 0.22).


Фото: Land Rover Ukraine, 24 канал

“Мы разработали новый автомобиль и построили современный завод без выбросов углерода. Технические инновации, такие как 800-вольтовая батарея, ускоряют время зарядки. Двухступенчатая передача на задней оси гарантирует уникальный опыт вождения”, – пояснил глава правления Porsche AG Оливер Блум.

По материалам Телеканал новин 24
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