Популярные направления для отдыха в Украине - Google

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В условиях ослабления карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, все больше украинцев ищут в Google варианты летнего отдыха, отдавая предпочтение внутреннему туризму.
Об этом рассказал менеджер по связям с общественностью Google Украина Евгений Качалин.
По данным компании, в Украине количество поисковых запросов проживания (гостиницы, апартаменты и т. д.) начало снижаться в феврале и упало на 44% в апреле, сравнительно с тем же периодом прошлого года.
Когда страна начала ослаблять ограничения на поездки, это сказалось и на поиске – согласно поисковым запросам Google, интерес украинцев к путешествиям начал восстанавливаться с конца апреля в среднем на 6% каждую неделю. В общем поисковый интерес в июне вырос на 46%, если сравнить с апрелем, и почти достиг докарантинного уровня.
В этом году наблюдается четко выраженная тенденция: в Украине, как и во всем мире, люди ищут места для отдыха поближе к дому.
“Ограничения на международные поездки и проблемы с рейсами и аэропортами переключили внимание на внутренний рынок, и украинцы ищут места для путешествий в своей стране. Так, в этом году большой популярностью пользуется отдых в Коблево, Лазурном и Затоке”, – отмечают в Google.
Популярные направления для отдыха в Украине Коблево, Лазурное, Затока, Бердянск, Одесса, Приморск, Урзуф, Белосарайская коса, Киевское море, Кирилловка.
В то же время наблюдается тенденция роста поисковых запросов, связанных с агротуризмом, – рост 44% в июне 2020 года сравнительно с июнем прошлого года; экотуризмом – 46% роста, если сравнить с прошлым годом; и значительное падение интереса к “горячим” турам сравнительно с аналогичным периодом прошлого года – минус 83%, а также к экскурсионным турам – минус 56%.
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