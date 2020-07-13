ФЛП предлагают освободить от уплаты ЕСВ за июнь

В Верховную Раду внесен законопроект №3824 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

“В связи с продлением действия ограничительных карантинных мер и отсутствием нормативно-правовых актов, указывающих на отмену карантина, возникает необходимость в продлении сроков действия отдельных льгот”, – отмечается в пояснительной записке.

Поэтому авторы считают необходимым продлить сроки действия льгот.

О каких льготах идет речь: законопроектом предлагается продлить освобождение от уплаты ЕСВ физических лиц-предпринимателей за себя, и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, на период с 1 по 30 июня 2020 года.

Справка Finance.ua:

«Карантинные послабления», которые были введены ранее:

с 1 марта по 30 мая освобождены от уплаты ЕСВ все ФЛП и те, кто осуществляет независимую профессиональную деятельность;

временно отменяются штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ , а также несвоевременную подачу отчетности по ЕСВ ;

отменяется налог на коммерческую недвижимость и землю;

с 1 марта по 31 мая бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства;