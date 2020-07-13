ФЛП предлагают освободить от уплаты ЕСВ за июнь

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В Верховную Раду внесен законопроект №3824 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”.
Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.
“В связи с продлением действия ограничительных карантинных мер и отсутствием нормативно-правовых актов, указывающих на отмену карантина, возникает необходимость в продлении сроков действия отдельных льгот”, – отмечается в пояснительной записке.
Поэтому авторы считают необходимым продлить сроки действия льгот.
О каких льготах идет речь: законопроектом предлагается продлить освобождение от уплаты ЕСВ физических лиц-предпринимателей за себя, и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, на период с 1 по 30 июня 2020 года.
«Карантинные послабления», которые были введены ранее:
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