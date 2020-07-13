0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 623 0

ФЛП предлагают освободить от уплаты ЕСВ за июнь

ФЛП предлагают освободить от уплаты ЕСВ за июнь

В Верховную Раду внесен законопроект №3824 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

“В связи с продлением действия ограничительных карантинных мер и отсутствием нормативно-правовых актов, указывающих на отмену карантина, возникает необходимость в продлении сроков действия отдельных льгот”, – отмечается в пояснительной записке.

Как закрыть ФЛП 💼

Поэтому авторы считают необходимым продлить сроки действия льгот.

О каких льготах идет речь: законопроектом предлагается продлить освобождение от уплаты ЕСВ физических лиц-предпринимателей за себя, и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, на период с 1 по 30 июня 2020 года.

Справка Finance.ua:

«Карантинные послабления», которые были введены ранее:

  • с 1 марта по 30 мая освобождены от уплаты ЕСВ все ФЛП и те, кто осуществляет независимую профессиональную деятельность;
  • временно отменяются штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременную подачу отчетности по ЕСВ;
  • отменяется налог на коммерческую недвижимость и землю;
  • с 1 марта по 31 мая бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства;
  • установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.