0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 420 0

Audi будет выпускать софт для Volkswagen Group

Audi будет выпускать софт для Volkswagen Group

Руководство немецкого производителя Volkswagen Group объявило о намерениях сменить разработчика программного обеспечения. Разработка софта для всех автомобилей концерна будет перепоручена специалистам компании Audi. Об этом сообщил глава VW Герберт Дисс, передает Reuters.

До этого разработкой занималось специальное подразделение VW под названием Car.Software. Решение было принято после обнаружения проблем с программным обеспечением хэтчбека ID.3 и Golf, разработанным под руководством Кристиана Сенгера. Его на посту заменит Дирк Хильгенберг, бывший вице-президент по производству в BMW.

Читайте также: Xiaomi выпустила радиоуправляемую машину

В компании рассказали, что Audi разработает новую операционную систему программного обеспечения. На эти задачи будет выделено более 7 млрд евро до 2025 года.

Как отмечается, из-за трудностей с ПО Volkswagen, вероятно, не сможет покрыть запланированное производство электромобилей в этом году, что грозит концерну серьезными штрафами.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.