Audi будет выпускать софт для Volkswagen Group

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Руководство немецкого производителя Volkswagen Group объявило о намерениях сменить разработчика программного обеспечения. Разработка софта для всех автомобилей концерна будет перепоручена специалистам компании Audi. Об этом сообщил глава VW Герберт Дисс, передает Reuters.
До этого разработкой занималось специальное подразделение VW под названием Car.Software. Решение было принято после обнаружения проблем с программным обеспечением хэтчбека ID.3 и Golf, разработанным под руководством Кристиана Сенгера. Его на посту заменит Дирк Хильгенберг, бывший вице-президент по производству в BMW.
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В компании рассказали, что Audi разработает новую операционную систему программного обеспечения. На эти задачи будет выделено более 7 млрд евро до 2025 года.
Как отмечается, из-за трудностей с ПО Volkswagen, вероятно, не сможет покрыть запланированное производство электромобилей в этом году, что грозит концерну серьезными штрафами.
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