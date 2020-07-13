НБУ провел второй аукцион своп процентной ставки

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Национальный банк Украины 15 июля 2020 года провел второй аукцион своп процентной ставки общим объемом 2,49 млрд гривень и удовлетворил заявки пяти банков на 410 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“Сегодня (15 июля – ред.) состоялся второй аукцион своп процентной ставки. Участие в нем приняли 7 банков, а общий объем заявок составил 2,49 млрд грн. Из них были удовлетворены заявки пяти банков на 410 млн грн. Средневзвешенная фиксированная процентная ставка, предложенная этими банками в обмен на плавающую ставку, которая определяется в зависимости от значений индекса UONIA, составляла 6,5%, как и во время первого аукциона”, – говорится в сообщении.
Заместитель председателя Национального банка Олег Чурий отметил, что новые инструменты, внедренные Национальным банком для развития кредитования и долгосрочных инвестиций, пользуются все большим спросом среди банков.
“Во время второго аукциона своп процентной ставки выросло как количество участников, так и объемы сделок. Это хороший сигнал, свидетельствующий о том, что банки строят долгосрочные планы и готовы поддерживать экономику не только “короткими” деньгами”, – отметил Чурий.
Следующий аукцион своп процентной ставки планируется провести в августе.
Первый аукцион своп процентной ставки, в котором приняли участие четыре банка, состоялся 2 июля 2020 года. Общий объем заявок составил 1,38 млрд грн, из них были удовлетворены заявки двух банков на 20 млн грн. Средневзвешенная фиксированная процентная ставка, предложенная этими банками в обмен на плавающую ставку, которая определяется в зависимости от значений индекса UONIA, составляла 6,5%.
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