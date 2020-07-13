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НБУ провел второй аукцион своп процентной ставки

НБУ провел второй аукцион своп процентной ставки

Национальный банк Украины 15 июля 2020 года провел второй аукцион своп процентной ставки общим объемом 2,49 млрд гривень и удовлетворил заявки пяти банков на 410 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Сегодня (15 июля – ред.) состоялся второй аукцион своп процентной ставки. Участие в нем приняли 7 банков, а общий объем заявок составил 2,49 млрд грн. Из них были удовлетворены заявки пяти банков на 410 млн грн. Средневзвешенная фиксированная процентная ставка, предложенная этими банками в обмен на плавающую ставку, которая определяется в зависимости от значений индекса UONIA, составляла 6,5%, как и во время первого аукциона”, – говорится в сообщении.

Заместитель председателя Национального банка Олег Чурий отметил, что новые инструменты, внедренные Национальным банком для развития кредитования и долгосрочных инвестиций, пользуются все большим спросом среди банков.

“Во время второго аукциона своп процентной ставки выросло как количество участников, так и объемы сделок. Это хороший сигнал, свидетельствующий о том, что банки строят долгосрочные планы и готовы поддерживать экономику не только “короткими” деньгами”, – отметил Чурий.

Следующий аукцион своп процентной ставки планируется провести в августе.

Первый аукцион своп процентной ставки, в котором приняли участие четыре банка, состоялся 2 июля 2020 года. Общий объем заявок составил 1,38 млрд грн, из них были удовлетворены заявки двух банков на 20 млн грн. Средневзвешенная фиксированная процентная ставка, предложенная этими банками в обмен на плавающую ставку, которая определяется в зависимости от значений индекса UONIA, составляла 6,5%.

По материалам УКРИНФОРМ
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