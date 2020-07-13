Межбанк: затишье последних дней закончится

В четверг, 16 июля, ситуация на валютном рынке начнет активно меняться и затишье последних дней закончится. Участники рынка продолжат быть очень восприимчивыми к новостям, которых уже с вечера среды стало много, и все они будут влиять на настроения на торгах.

Во-первых – прояснилась ситуация вокруг нового главы Нацбанка. Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру действующего главы Укргазбанка Кирилла Шевченко и проект необходимых документов уже находится в Верховной Раде. События вчера вечером развивались стремительно и после периода долгих “смотрин”, похоже, окончательный выбор компромиссной фигуры на этот пост для бизнеса, правительства, народных депутатов, международных кредиторов, самих банкиров и возможно населения – сделан. Мы уверены, что голосование и представление нового главы Нацбанка пройдет в Раде достаточно быстро и несмотря на часть активных противников этого назначения – новый глава НБУ скоро сможет приступить к своим обязанностям. На утро четверга профильный комитет Верховной Рады уже поддержал назначение Шевченко на пост главы НБУ.

Ближайшие шаги Кирилла Шевченко на этом посту покажут насколько независимым останется Нацбанк и как изменится денежно-кредитная и валютная политика регулятора. Любая определенность лучше неизвестности и это позитивно отразится на настроениях участников рынка.

Во -вторых – начинается период бюджетных платежей у компаний и с учетом выходных у клиентов остается всего три дня на все расчеты с государством. Нехватка гривны у местных клиентов для финансирования своей текущей деятельности и налоговых расчетов сработает в пользу укрепления нацвалюты.

В-третьих – международные новости вокруг встречи стран ОПЕК+ , саммита лидеров стран ЕС о пакете помощи на 750 млрд евро и предстоящие решения по ставке ЕЦБ – на пике накала страстей. Как мы и предупреждали – начались валютные ралли по паре евро/доллар, что опосредованно отразится на курсе евровалюты относительно гривны в ближайшее время. Уже вчера курс евро на торгах периодически превышал 31 гривну и валютные качели по евровалюте сегодня продолжатся. На момент написания статьи – евро на международных площадках котировался в пределах 1,1395-1,1403 доллара и спекулятивная активность мировых игроков лишь усиливается.

На украинском межбанке попытки раскачать курс продолжатся, а скачки котировок пары евро/доллар на международных рынках снова позволят украинским спекулянтам зарабатывать и на колебаниях евро. Причем как в формате “ в две стороны”, так и за счет разницы между курсами наличного и безналичного евро.

НБУ

Все дни этой недели на межбанке не было излишка предложения валюты и Нацбанку нечего было выкупать в резервы. Если сегодня наметится превышение предложения над спросом –выйдет с интервенцией по покупке доллара. Но поведение участников рынка последних дней говорит о том, что особого избытка валюты на межбанке не будет – клиенты сами будут находить компромисс по курсу и поэтому сегодня не ожидается больших возможностей для регулятора по пополнению резервов. Он может ограничится дежурными $ 20 млн при благоприятном для Нацбанка развитии событий.

Как и вчера – межбанк останется полностью зависим от действий и курсовых задач крупнейших игроков.

Котировки межбанка по прогнозу на 16 июля будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,05 – 27,30 гривен, евро – коридор 30,63- 31,22 гривен. Объем операций на торгах по нашим расчетам будет находиться в пределах до $ 180-230 млн при совершении до 430-510 сделок.

На международном рынке валютные ралли по паре евро/доллар продолжатся и кросс-курс этой пары будет находиться в широком коридоре от 1,1325 до 1,1435 доллара за евро.

Наличный рынок сегодня будет ориентироваться на поведение межбанка, международные котировки пары евро/доллар и на реальный спрос и предложение со стороны населения.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,15 / 27,17

евро – 31,03 / 31,05

российский рубль – 0,3821 / 0,3825

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua