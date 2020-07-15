Система электронных платежей НБУ для банков снова стала платной

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С 24 июля 2020 года Национальный банк Украины восстанавливает тарифы за платежи в Системе электронных платежей (СЭП).
Соответствующие нормы содержит постановление Правления НБУ от 15 июля 2020 № 101.
Это связано с запланированным переходом СЭП на расширенный регламент работы, предусматривающий доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю (23/7).
Нацбанк принял такое решение учитывая поэтапное ослабление Кабинетом Министров Украины карантинных и противоэпидемических мероприятий, связанных с предотвращением распространения на территории Украины коронавирусной инфекции.
“Поэтому с 24 июля для участников системы начнут действовать обновленные тарифы за услуги в системе, переход на которые регулятор планировал осуществить еще весной этого года”, — говорится в сообщении.
Как было. В связи с карантином Нацбанк в течение четырех месяцев (с 24 марта 2020 года) не взимал с банков плату за осуществление расчетов в системе.
Напомним, Система электронных платежей Национального банка Украины переходит на расширенный регламент работы в режиме 23/7 с 3 августа.
В рамках модернизации и дальнейшего развития системы электронных платежей Национальный банк Украины внес изменения в технологию ее работы.
Система электронных платежей Национального банка — государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в Национальном банке Украины.
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