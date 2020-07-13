Кабмин принял штрафы за нарушение правил карантина

Кабинет Министров поддержал проект закона “О внесении изменений в Закон Украины “Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения” относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (СОVID-19)”.

Об этом пишет Василий Мокан на странице в FACEBOOK.

Предусмотрено усиление административной ответственности в виде штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые нарушают санитарное законодательство и пропускают в свои помещения граждан без надетых средств индивидуальной защиты. Прежде всего – защитных масок или респираторов.

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Также правительство поддержало законопроект “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (СОVID-19)”, которым предлагается предусмотреть административную ответственность за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без защитных масок.

Справка Finance.ua:

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах.

Первые послабления карантина в Украине стартовали с 11 мая.