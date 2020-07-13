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В Германии компании Tesla запретили рекламировать автопилот

В Германии компании Tesla запретили рекламировать автопилот

В Мюнхене суд запретил компании Tesla рекламировать в Германии свою систему автономного вождения, так как это вводит в заблуждение потенциальных покупателей.

В рекламе электромобилей Tesla говорится, что они имеют «полный потенциал для автономного вождения». Суд посчитал, что именно это и вводит в заблуждение потребителей. На самом деле пока автомобили Tesla не имеют полноценную систему автономного вождения.

Кроме того, суд обратил внимание на то, что Tesla ошиблась, утверждая, что ее автомобили к концу 2019 года смогут самостоятельно перемещаться по дорогам.

Суд считает, что использование термина «Автопилот» означает, что машины могут ездить самостоятельно. Пока это не соответствует действительности.

Компания Tesla пока никак официально не прокомментировала решение немецкого суда. У нее есть возможность подать апелляционную жалобу. Илон Маск в социальных сетях уже вступил в заочный спор с немецкими судьями. Правда, говорит он сам с собой и со своими подписчиками.

По материалам autonews.ua
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