В Германии компании Tesla запретили рекламировать автопилот

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Мюнхене суд запретил компании Tesla рекламировать в Германии свою систему автономного вождения, так как это вводит в заблуждение потенциальных покупателей.
В рекламе электромобилей Tesla говорится, что они имеют «полный потенциал для автономного вождения». Суд посчитал, что именно это и вводит в заблуждение потребителей. На самом деле пока автомобили Tesla не имеют полноценную систему автономного вождения.
Кроме того, суд обратил внимание на то, что Tesla ошиблась, утверждая, что ее автомобили к концу 2019 года смогут самостоятельно перемещаться по дорогам.
Суд считает, что использование термина «Автопилот» означает, что машины могут ездить самостоятельно. Пока это не соответствует действительности.
Компания Tesla пока никак официально не прокомментировала решение немецкого суда. У нее есть возможность подать апелляционную жалобу. Илон Маск в социальных сетях уже вступил в заочный спор с немецкими судьями. Правда, говорит он сам с собой и со своими подписчиками.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Инвесторы "Укрбуда" в третий раз пикетировали офис "Киевгорстроя"Вчера, 11:55 - 2610 14
В "Слуге народа" готовы и к росту цен, и к девальвации после эмиссии гривныВчера, 08:31 - 4364 14
В Украине работает система "от бедных к богатым" - Третьякова (видео)Вчера, 12:05 - 1341 9
В Украине растет уровень безработицы из-за карантина - СМИВчера, 14:46 - 635 4
Новые антирекорды: Дальнобойщиков продолжают штрафовать за перегруз фурВчера, 09:17 - 1954 3
Как работники изменили отношение к работодателям во время карантина - исследованиеВчера, 08:03 - 6653 2
Сколько стоит квартира в новостройках под КиевомВчера, 09:01 - 5221
В "Слуге народа" готовы и к росту цен, и к девальвации после эмиссии гривныВчера, 08:31 - 4364 14
Инвесторы "Укрбуда" в третий раз пикетировали офис "Киевгорстроя"Вчера, 11:55 - 2610 14
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 2251
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подпискаВчера, 10:35 - 453
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)13.07.2020, 16:32 - 1020 1
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 1602
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2202
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1826