На земельные паи нужно оформить право собственности до 1 января 2025 года - Минюст

Согласно действующему законодательству Украины, до 1 января 2025 года все владельцы нераспределенных (невостребованных) земельных участков или их наследники должны оформить право собственности на свои паи.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Если требование не будет выполнено, будет считаться, что владельцы участков автоматически отказались от земли, и она перейдет в коммунальную собственность территориальной общины.

Чтобы зарегистрировать право собственности на земельный пай, необходимо:

обратиться в органы местного самоуправления с документом, удостоверяющим право на земельную долю (пай), и заявлением о выделении земли на местности;

обратиться в землеустроительную организацию для разработки технической документации на земельный участок;

обратиться к субъекту государственной регистрации прав или нотариусу для проведения государственной регистрации права собственности на земельный участок. Для госрегистрации прав заявитель подает оригиналы документов, необходимых для соответствующей регистрации, и документ, подтверждающий уплату административного сбора за государственную регистрацию прав.

Владелец пая может обратиться в суд за определением дополнительного срока на оформление права собственности. Органам местного самоуправления запрещается в течение 7 лет со дня государственной регистрации права коммунальной собственности на земельный участок, сформированный из невостребованных долей, передавать эти паи в частную собственность другим лицам, кроме владельцев.