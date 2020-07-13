На земельные паи нужно оформить право собственности до 1 января 2025 года - Минюст

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Согласно действующему законодательству Украины, до 1 января 2025 года все владельцы нераспределенных (невостребованных) земельных участков или их наследники должны оформить право собственности на свои паи.
Об этом сообщила пресс-служба Минюста.
Если требование не будет выполнено, будет считаться, что владельцы участков автоматически отказались от земли, и она перейдет в коммунальную собственность территориальной общины.
Чтобы зарегистрировать право собственности на земельный пай, необходимо:
Владелец пая может обратиться в суд за определением дополнительного срока на оформление права собственности. Органам местного самоуправления запрещается в течение 7 лет со дня государственной регистрации права коммунальной собственности на земельный участок, сформированный из невостребованных долей, передавать эти паи в частную собственность другим лицам, кроме владельцев.
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