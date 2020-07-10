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Правительство упростило путешествия из Египта и Албании

Правительство упростило путешествия из Египта и Албании

Кабинет министров принял решение, которое упростит возвращение из Египта и Албании.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

“Хорошие новости для тех, кто планирует отдых в Египте или Албании. Правительство изменило критерии в отношении стран, которые входят в “красную зону”, – написал он.

Что это значит: теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19.

Криклий выразил надежду на положительные решения и по другим туристическим маршрутам.

Справка Finance.ua:

  • На заседании 15 июля правительство изменило критерии в отношении стран «красной зоны». Теперь таковыми Украина посчитает государства, в которых количество активных случаев COVID-19 составляет более 55 на 100 тысяч населения, а не 40.
  • В настоящее время для украинцев открыто 25 направлений для путешествий.
  • В МИД назвали особые условия въезда в 6 доступных для украинцев стран.

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По материалам Finance.UA
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