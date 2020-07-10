Правительство упростило путешествия из Египта и Албании

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Кабинет министров принял решение, которое упростит возвращение из Египта и Албании.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.
“Хорошие новости для тех, кто планирует отдых в Египте или Албании. Правительство изменило критерии в отношении стран, которые входят в “красную зону”, – написал он.
Что это значит: теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19.
Криклий выразил надежду на положительные решения и по другим туристическим маршрутам.
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