Mozilla представила новый VPN для Windows и Android

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Решений VPN в цифровом мире уже предостаточно. Но не для таких компаний, как Mozilla – она запускает службу VPN, которая обойдется в 5 долларов в месяц.
Компания считает, что ее программное обеспечение выделяется среди продуктов конкурентов по нескольким причинам. Первое – это скорость. Второе – конфиденциальность. Компания отметила, что не сотрудничает со сторонними аналитическими фирмами.
Mozilla VPN стоит 5 долларов/месяц и предлагает поддержку до пяти устройств под управлением Windows и Android. При запуске пользователи могут подключаться к более чем 30 серверам по всему миру, используя шифрование WireGuard, которое защищает каждое соединение.
Пока ПО доступно только в США, Канаде, Великобритании, Сингапуре, Малайзии и Новой Зеландии. Однако компания планирует выпустить его в большем количестве стран этой осенью. Ожидается также приложение для iOS.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Инвесторы "Укрбуда" в третий раз пикетировали офис "Киевгорстроя"11 ч. назад - 2418 14
В "Слуге народа" готовы и к росту цен, и к девальвации после эмиссии гривны14 ч. назад - 4165 13
В Украине работает система "от бедных к богатым" - Третьякова (видео)11 ч. назад - 1262 9
В Украине растет уровень безработицы из-за карантина - СМИ8 ч. назад - 576 4
Новые антирекорды: Дальнобойщиков продолжают штрафовать за перегруз фур13 ч. назад - 1853 3
Как работники изменили отношение к работодателям во время карантина - исследование15 ч. назад - 6162 1
Сколько стоит квартира в новостройках под Киевом14 ч. назад - 5106
В "Слуге народа" готовы и к росту цен, и к девальвации после эмиссии гривны14 ч. назад - 4165 13
Новая солнечная батарея сохранит энергию в жидком видеВчера, 23:00 - 2456
Инвесторы "Укрбуда" в третий раз пикетировали офис "Киевгорстроя"11 ч. назад - 2418 14
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка12 ч. назад - 415
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)Позавчера, 16:32 - 1005 1
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 1590
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2193
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1825