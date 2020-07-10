Mozilla представила новый VPN для Windows и Android

Решений VPN в цифровом мире уже предостаточно. Но не для таких компаний, как Mozilla – она ​​запускает службу VPN, которая обойдется в 5 долларов в месяц.

Компания считает, что ее программное обеспечение выделяется среди продуктов конкурентов по нескольким причинам. Первое – это скорость. Второе – конфиденциальность. Компания отметила, что не сотрудничает со сторонними аналитическими фирмами.

Mozilla VPN стоит 5 долларов/месяц и предлагает поддержку до пяти устройств под управлением Windows и Android. При запуске пользователи могут подключаться к более чем 30 серверам по всему миру, используя шифрование WireGuard, которое защищает каждое соединение.

Пока ПО доступно только в США, Канаде, Великобритании, Сингапуре, Малайзии и Новой Зеландии. Однако компания планирует выпустить его в большем количестве стран этой осенью. Ожидается также приложение для iOS.