0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 6 0

Microsoft предупреждает о критической уязвимости в Windows DNS Server

Microsoft предупреждает о критической уязвимости в Windows DNS Server

Корпорация Microsoft рассказала о 17-летней критической уязвимости в Windows DNS Server. Она позволяет злоумышленникам создавать специальные вредоносные программы, способные удалённо выполнять код на серверах с Windows и создают вредоносные DNS-запросы, которые могут в конечном итоге привести к нарушению инфраструктуры компании.

Как отмечают специалисты в сфере информационной безопасности, уязвимости типа червь могут распространяться через вредоносные программы между уязвимыми компьютерами без взаимодействия с пользователем. Учитывая, что Windows DNS Server – это основной сетевой компонент, данная уязвимость представляет собой высокую угрозу. Однако пока не известно, использовалась ли она в активных атаках. Потому важно, чтобы клиенты как можно скорее установили обновление Windows, устраняющее эту уязвимость.

Исследователи из Check Point обнаружили уязвимость безопасности Windows DNS Server и сообщили об этом Microsoft ещё в мае. Компания уже подготовила патчи для всех поддерживаемых версий Windows Server и начала их распространение. Microsoft подчеркнула, что ей не удалось обнаружить доказательств использования данной уязвимости для осуществления атак. ОС Windows 10 и другие клиентские версии Windows не подвержены этой уязвимости, так как она затрагивает только Windows DNS Server.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.