Первая вакцина против COVID-19 успешно прошла начальное тестирование в США

В США вакцина против COVID-19, разработанная компанией Moderna, успешно прошла начальную стадию медицинских испытаний.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.

“Вакцина против COVID-19, разработанная биотехнологической компанией Moderna в партнерстве с Национальным институтом здоровья США, признана стимулирующей иммунные реакции у всех добровольцев, которые получили ее во время первого этапа исследования”,- говорится в сообщении.

Первичные результаты показали, что вакцина работает эффективно, хотя и имеет некоторые побочные эффекты – вызывает усталость, озноб, головную боль, боли в мышцах и в месте инъекции. Однако эта разработка стала первой среди всех пробных препаратов, о результатах исследований которой сообщает рецензируемый медицинский журнал.

Сейчас проходит вторая фаза испытания вакцины компании Moderna. Если на первом этапе препарат давали ограниченном количестве здоровых людей, теперь будут проводиться расширенные клинические испытания, в том числе на пациентах различных возрастных групп и с проблемами здоровья.

Третья фаза, которая должна начаться в конце июля, охватит 30 тысяч добровольцев, что позволит точнее определить эффективность и безопасность нового препарата. По результатам этого этапа будет принято решение, начинать ли массовый выпуск вакцины.