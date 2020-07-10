еМалыш стала обязательной услугой во всех ЦПАУ

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Отныне услуга еМалыш для родителей новорожденных является обязательной услугой во всех ЦПАУ, созданных районными государственными администрациями.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
В ведомстве отметили, что Правительство одобрило соответствующие изменения к распоряжению №523.
Что это значит: ранее районные государственные администрации самостоятельно решали, предоставлять ли услугу еМалыш в созданных ими ЦПАУ. Сейчас комплексная услуга еМалыш входит в обязательный перечень услуг, утвержденный Кабинетом министров.
Что это даст: такие изменения позволяют сделать услугу еМалыш еще доступнее – и обеспечить ее предоставление во всех ЦПАУ страны. В частности – в ЦПАУ г. Киева.
Также в Минцифры сообщили, что с 15 июля еМалыш начинает работать в Чернигове. Родители новорожденных могут получить услугу в:
Теперь услугой могут воспользоваться жители 32 городов. Карта городов доступна “по ссылке”.”:https://bit.ly/eMalyatko
Какие услуги можно получить по одному заявлению через еМалыш:
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