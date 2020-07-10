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еМалыш стала обязательной услугой во всех ЦПАУ

еМалыш стала обязательной услугой во всех ЦПАУ

Отныне услуга еМалыш для родителей новорожденных является обязательной услугой во всех ЦПАУ, созданных районными государственными администрациями.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

В ведомстве отметили, что Правительство одобрило соответствующие изменения к распоряжению №523.

Что это значит: ранее районные государственные администрации самостоятельно решали, предоставлять ли услугу еМалыш в созданных ими ЦПАУ. Сейчас комплексная услуга еМалыш входит в обязательный перечень услуг, утвержденный Кабинетом министров.

Что это даст: такие изменения позволяют сделать услугу еМалыш еще доступнее – и обеспечить ее предоставление во всех ЦПАУ страны. В частности – в ЦПАУ г. Киева.

Также в Минцифры сообщили, что с 15 июля еМалыш начинает работать в Чернигове. Родители новорожденных могут получить услугу в:

  • Центре предоставления административных услуг (ул. Рокоссовского, 20А)
  • роддоме Черниговского городского совета (ул. 1 мая, 172)
  • Отделе ГРАГС (ул. Пушкина, 15)

Теперь услугой могут воспользоваться жители 32 городов. Карта городов доступна “по ссылке”.”:https://bit.ly/eMalyatko

Справка Finance.ua:

Какие услуги можно получить по одному заявлению через еМалыш:

  • государственная регистрация рождения ребенка;
  • регистрация места проживания ребенка;
  • назначение пособия при рождении ребенка;
  • регистрация новорожденного в электронной системе здравоохранения;
  • регистрация новорожденного в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов;
  • получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
  • происхождения новорожденного, родители которого не состоят в браке между собой;
  • определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
  • присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
  • назначение пособия многодетным семьям.

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По материалам Finance.UA
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