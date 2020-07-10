еМалыш стала обязательной услугой во всех ЦПАУ

Отныне услуга еМалыш для родителей новорожденных является обязательной услугой во всех ЦПАУ, созданных районными государственными администрациями.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

В ведомстве отметили, что Правительство одобрило соответствующие изменения к распоряжению №523.

Что это значит: ранее районные государственные администрации самостоятельно решали, предоставлять ли услугу еМалыш в созданных ими ЦПАУ. Сейчас комплексная услуга еМалыш входит в обязательный перечень услуг, утвержденный Кабинетом министров.

Что это даст: такие изменения позволяют сделать услугу еМалыш еще доступнее – и обеспечить ее предоставление во всех ЦПАУ страны. В частности – в ЦПАУ г. Киева.

Также в Минцифры сообщили, что с 15 июля еМалыш начинает работать в Чернигове. Родители новорожденных могут получить услугу в:

Центре предоставления административных услуг (ул. Рокоссовского, 20А)

роддоме Черниговского городского совета (ул. 1 мая, 172)

Отделе ГРАГС (ул. Пушкина, 15)

Теперь услугой могут воспользоваться жители 32 городов. Карта городов доступна “по ссылке”.”:https://bit.ly/eMalyatko

Справка Finance.ua:

Какие услуги можно получить по одному заявлению через еМалыш:

государственная регистрация рождения ребенка;

регистрация места проживания ребенка;

назначение пособия при рождении ребенка;

регистрация новорожденного в электронной системе здравоохранения;

регистрация новорожденного в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов;

получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

происхождения новорожденного, родители которого не состоят в браке между собой;

определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;

присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

назначение пособия многодетным семьям.

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