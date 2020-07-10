Инвесторы "Укрбуда" в третий раз пикетировали офис "Киевгорстроя"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Инвесторы жилых комплексов “Укрбуда” в третий раз собрались на пикет возле офиса “Киевгорстроя” и ФК “Житло-Капитал”. Люди требуют скорейшего завершения строительства их жилья.
Об этом говорится в сюжете “24 канала”.
Как известно, в декабре 2019 “Киевгорстрой” взял обязательство достроить 17 замороженных жилых комплексов “Укрбуда”, а 5 завершенных объектов ввести в эксплуатацию в январе 2020 года. Впрочем, соглашение между компанией и фондом финансирования строительства жилья на 17 замороженных объектов до сих пор не подписано, а 5 объектов так и не введены в эксплуатацию.
В свою очередь, представители фонда финансирования “Житло-капитал” требуют от “Киевгорстроя” прозрачного договора, по которому “Киевгорстрой” возьмет на себя полную ответственность за завершение строительства.
“Согласно законодательству, по договору должен выступать только один застройщик, который берет на себя обязательства по достройке данного объекта и вводу в эксплуатацию, несет полную ответственность за объект перед нами и вкладчиками”, – заявил директор ФК “Житло-Капитал” Егор Смелый.
По его словам, договор, который предлагает “Киевгорстрой” оставляет основным застройщиком корпорацию “Укрбуд”, которая сейчас существует только де-юре, а “Киевгорстрой” входит в договор как подрядчик “Укрбуда”.
“Если завтра что-то произойдет с “Укрбуд”, например банкротство, то не останется застройщика, который несет ответственность. Не будет даже компании, которая согласно договору сможет ввести в эксплуатацию завершенные объекты строительства”, – добавил Егор Смелый.
По подсчетам фонда финансирования, на сегодня более 40 000 людей остаются в заложниках этой ситуации.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Уменьшить платежки за отопление: украинцев ждет модернизация домовВчера, 13:02 - 3543 19
ВР отменила обязательное ведение учета доходов для ФЛПВчера, 19:41 - 5695 12
Рада одобрила легализацию игорного бизнеса в УкраинеВчера, 12:00 - 2077 10
В "Слуге народа" готовы и к росту цен, и к девальвации после эмиссии гривны3 ч. назад - 1902 8
«Нафтогаз» выплатил топ-менеджменту 343 миллиона гривень зарплат и премийВчера, 15:42 - 1051 4
ВР отменила обязательное ведение учета доходов для ФЛПВчера, 19:41 - 5695 12
Уменьшить платежки за отопление: украинцев ждет модернизация домовВчера, 13:02 - 3543 19
НБУ предупредил о катастрофических последствиях тотального карантинаВчера, 17:00 - 3228
Сколько стоит квартира в новостройках под Киевом3 ч. назад - 2895
Нацбанк намерен пересмотреть "кредитные каникулы" для украинцевВчера, 14:02 - 2097
Официально: Spotify запустился в УкраинеОколо часа назад - 108
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)Позавчера, 16:32 - 899
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 1510
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2136
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1793