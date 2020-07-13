Эмираты готовы к запуску космического аппарата на Марс

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Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов 17 июля отправит к Красной планете исследовательский зонд “Hope”.
Космическое агентство ОАЭ и космический центр Мухаммеда бен Рашида в сотрудничестве с Mitsubishi Heavy Industries объявили дату запуска зонда” HopeProbe to Mars”. Первая арабская межпланетная миссии отправится в космос 17 июля.
В космос зонд доставит ракета компании Mitsubishi Heavy Industries H-IIA, старт намечен на 17 июля в 23:43 по киевскому времени из космического центра Танэгасима в Японии.
Зонд “Hope” за 7 месяцев пути к Марсу преодолеет 493 миллиона километров.
Первую в истории ОАЭ миссию к Марсу планировали отправить 14 июля, однако из-за плохой погоды запуск перенесли.
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