Межбанк: рынок будет восприимчивым к новостям

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В среду валютный рынок Украины продолжит находиться в несколько подвешенном состоянии и останется очень восприимчивым к новостям.
Во-первых – среди финансистов опять пошли слухи о скором представлении нового главы Нацбанка. Об этом периодически говорят чиновники Офиса Президента и сам Гарант. Якобы все станет известным не позднее ближайшей пятницы. Список претендентов постепенно сокращается, но по нашим данным переговоры с потенциальными кандидатами все еще не завершены. Интрига вокруг поста главного банкира страны поддерживает определенную неопределенность на валютном рынке и делает поведение его участников достаточно непредсказуемым. Это работает против гривны.
Во-вторых – прошедший вчера аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ, как мы и прогнозировали- прошел достаточно вяло по гривневым бумагам и очень активно по валютным. Чиновники продали облигаций на сумму 8,3 млрд гривен в эквиваленте, из которых непосредственно в гривне только на 10,5 млн с доходностью от 7 до 10% годовых. Остальное – в долларах на общую сумму $306,3 млн под 3,5% годовых.
Сегодня – день расчетов по этим бумагам и от того, за счет каких средств пройдет оплата за валютные облигации – будет зависеть поведение межбанка.
Если напрямую в валюте – то это не особо отразится на котировках на торгах, но если часть клиентов (в том числе и нерезидентов) решит сначала проконвертировать свою гривну в доллары и за счет этого провести покупку валютных облигаций – спрос на валюту на межбанке быстро вырастет. И это увеличит давление на гривну.
В-третьих – хозяйственная деятельность компаний и предстоящие скоро бюджетные платежи. Тут особо пока ничего не меняется. Наблюдается дефицит гривны у местных клиентов для финансирования своей текущей деятельности, что заставляет экспортеров активно продавать валютную выручку и сокращает возможности ее покупки у импортеров. Это работает в пользу нацвалюты.
Кроме этого, приближение дней бюджетных проплат у компаний с учетом предстоящих выходных заставляет крупных клиентов постепенно накапливать гривну под такие налоговые расчеты. Это также играет на укрепление позиций гривны.
В четвертых – как мы и предупреждали – на международных рынках не все спокойно. С учетом встречи стран ОПЕК+, саммита лидеров стран ЕС о пакете помощи на 750 млрд евро и предстоящего решения по ставке ЕЦБ – начались валютные ралли по паре евро/доллар, что опосредованно отразится на курсе евровалюты относительно гривны в ближайшее время. На момент написания статьи – евро уверенно пробил психологический порог в 1,14 доллара и спекулятивная активность по данной паре находится на пике .
На украинском межбанке сегодня спекулятивные попытки раскачать курс на предстоящих до пятницы новостях о кандидатуре нового главы НБУ только усилятся, а скачки котировок пары евро/доллар на международных рынках позволят украинским спекулянтам зарабатывать и на колебаниях евро.При наличии избытка предложения доллара на торгах – НБУ выйдет с интервенцией по его выкупу. Но особого избытка валюты на межбанке мы сегодня не прогнозируем. Рынок останется полностью зависим от действий и курсовых задач крупнейших игроков.
Котировки межбанка, по нашему прогнозу на 15 июля, будут находиться в пределах: доллар – коридор 26,95 – 27,25 гривен, евро – коридор 30,61 – 31,15 гривен. Объем операций на торгах, по нашим расчетам, будет находиться в пределах до $ 260 млн при совершении до 620 сделок.
На международном рынке валютные ралли по паре евро/доллар продолжатся и кросс-курс этой пары будет находиться в широком коридоре от 1,1345 до 1,1430 доллара за евро.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,08 / 27,10
евро – 30,85 / 30,87
российский рубль – 0,3810 / 0,3815
Курсы валют на Межбанке
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