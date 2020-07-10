Здание "Антонова" передали Высшему антикоррупционному суду

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О реструктуризации задолженности ГП “Антонов”, который Верховная Рада Украины приняла 18 июня 2020 года.
Как сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины (ОПУ), нежилое здание по адресу г. Киев, проспект Победы, 41, принадлежащее ГП “Антонов”, передается в управление Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по рыночной стоимости, определенной отчетом о независимой оценке имущества.
“Таким образом, закон поможет завершить передачу ВАКСУ здания, которое он сейчас уже использует. Кроме того, это будет способствовать улучшению состояния ГП “Антонов”, ведь передача прав на непрофильный актив, который уже не использовался госпредприятием, погасит часть его обязательств перед бюджетом”, — сообщили в ОПУ.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, Окружной административный суд Киева 22 июня повторно восстановил в должности президента “Антонова” Александра Донца, остановив второй приказ об его увольнении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Уменьшить платежки за отопление: украинцев ждет модернизация домовВчера, 13:02 - 3169 18
Рада одобрила легализацию игорного бизнеса в УкраинеВчера, 12:00 - 1954 10
В "Слуге народа" готовы и к росту цен, и к девальвации после эмиссии гривны2 ч. назад - 1164 4
ВР отменила обязательное ведение учета доходов для ФЛПВчера, 19:41 - 5175 4
«Нафтогаз» выплатил топ-менеджменту 343 миллиона гривень зарплат и премийВчера, 15:42 - 927 4
Закон о риелторах: когда подорожает недвижимостьВчера, 10:00 - 7904
ВР отменила обязательное ведение учета доходов для ФЛПВчера, 19:41 - 5175 4
Уменьшить платежки за отопление: украинцев ждет модернизация домовВчера, 13:02 - 3169 18
НБУ предупредил о катастрофических последствиях тотального карантинаВчера, 17:00 - 3075
Нацбанк намерен пересмотреть "кредитные каникулы" для украинцевВчера, 14:02 - 2037
Официально: Spotify запустился в Украине16 мин. назад - 23
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)Позавчера, 16:32 - 870
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 1496
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2121
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1789