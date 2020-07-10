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Межбанк: гривна укрепила свои позиции

Межбанк: гривна укрепила свои позиции

Во вторник ситуация на валютном рынке напоминала события вчерашнего дня, но лишь с противоположным курсовым вектором – на укрепление позиций гривны относительно доллара.

Доллар на межбанке сразу стартовал с отметок 27,17/27,20 гривен, что при продаже уже было выше закрытия понедельника на 8 копеек. Но попытка сыграть “на повышение” не была поддержана рынком.

Уже к 11 часам предложение превышало спрос и постепенно курс опустился к вечерним 27,08/27,10. Периодические попытки спекулянтов и экспортеров подтянуть котировки вверх – быстро выдыхались, так как покупатели не имели больших объемов свободной гривны и отчаянно торговались. И в конечном итоге – продавцы были вынуждены снижать котировки почти весь период сессии. НБУ на рынок не выходил.

Как мы и предупреждали в утреннем прогнозе – начались “валютные игры” по паре евро/доллар. И к моменту завершения написания статьи – котировки евро вплотную подошли к новому психологическому уровню в 1,14 доллара за евро. Это несомненно отразится в дальнейшем на котировках евро относительно гривны. Валютные ралли по евро/доллар только начинаются и продлятся как минимум до этой пятницы.

Ход торгов:

После утренней попытки вздернуть котировки с самого старта сессии ( открылся рынок уровнем 27,17/27,20 гривен за доллар) – предложение валюты превышало спрос, что быстро восстанавливало позиции гривны. Уже к 11 часам доллар откатился до 27,165/26,185 гривен, к полудню – до 27,14/27,165 гривен, а на обед дилеры ушли при котировках 27,11/27,13.

Лишь после 14 часов одна из попыток спекулянтов развернуть рынок им ненадолго удалась и котировки выросли до 27,12/27,14. Но затем предложение на единичных сделках существенно превысило спрос на затихающем межбанке и к 16 часам доллар снова просел до 27,085/27,11 гривен. А завершилась сессия котировками 27,08/27,10. НБУ на рынок не выходил, предоставив участникам торгов самим находить компромисс по курсу.

Главные события 14 июля на межбанке:

  1. Доллар подешевел с утренних 27,17/27,20 гривен до 27,08/27,10 к концу дня;
  2. НБУ не выходил на рынок;
  3. Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,1578 гривен, а официальный на 15 июля установлен на отметке 27,1436 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,12 / 27,14
евро – 30,85 / 30,87
российский рубль – 0,3819 / 0,3825

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1394 / 1,1396

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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