Больничные и декретные будут выплачиваться в течение суток

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ФССУ перевел финансирование больничных и декретных в оперативный режим – выплаты осуществляются в течение одного рабочего дня.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ) в FACEBOOK.
“Фонд осуществляет финансирование заявлений-расчетов на выплату материального обеспечения застрахованным лицам в течение одного рабочего дня. 14 июля ФССУ профинансировал заявления-расчеты, поданные работодателями до 13 июля включительно, в объеме 100%”, – отметили в ведомстве.
В частности, в оперативном режиме финансируются пособие по временной потере трудоспособности (оплата по больничным) и пособие по беременности и родам.
Фонд направил 44,9 млн гривен на выплаты работающим, из них:
Согласно законодательству об общеобязательном государственном социальном страховании, финансирование материального обеспечения должно осуществляться в течение 10 рабочих дней с момента принятия заявления-расчета.
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