Больничные и декретные будут выплачиваться в течение суток

ФССУ перевел финансирование больничных и декретных в оперативный режим – выплаты осуществляются в течение одного рабочего дня.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ) в FACEBOOK.

“Фонд осуществляет финансирование заявлений-расчетов на выплату материального обеспечения застрахованным лицам в течение одного рабочего дня. 14 июля ФССУ профинансировал заявления-расчеты, поданные работодателями до 13 июля включительно, в объеме 100%”, – отметили в ведомстве.

В частности, в оперативном режиме финансируются пособие по временной потере трудоспособности (оплата по больничным) и пособие по беременности и родам.

Фонд направил 44,9 млн гривен на выплаты работающим, из них:

на помощь по временной потере трудоспособности – 26,05 млн грн;

пособие по беременности и родам – 18,2 млн грн;

пособие на погребение – 0,21 млн грн;

пособие по временной нетрудоспособности, связанной с производством – 0,44 млн грн.

Согласно законодательству об общеобязательном государственном социальном страховании, финансирование материального обеспечения должно осуществляться в течение 10 рабочих дней с момента принятия заявления-расчета.

Справка Finance.ua:

В течение января-июня 2020 года Фонд социального страхования Украины направил почти 4,4 млрд гривен на ежемесячные страховые выплаты.