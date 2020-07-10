Дебютировал Ford Bronco нового поколения

Ford представил Ford Bronco нового поколения. Этот внедорожник должен будет конкурировать со знаменитым Jeep Wrangler.

Новый Ford Bronco получил ретро-дизайн кузова с современными элементами. Он напоминает Bronco 1966 года выпуска, то есть первого поколения. В семейство Bronco войдет несколько версий, в том числе Bronco Sport. У этого внедорожника будет шесть комплектаций.

Салон спроектирован таким образом, чтобы он выдержал поездки по бездорожью, где много грязи. В качестве опции предложат резиновый пол и виниловые сиденья.

В линейку двигателей входят два агрегата семейства Ecoboost. Это 2,7 л мотор V-6 мощностью 310 л.с. и 2,3 л турбомотор мощностью 279 л.с. Коробка передач – 10-ступенчатый «автомат».

Bronco и Bronco Sport оснащены новейшей системой Ford SYNC 4, которая обеспечивает подключение CarPlay и Android Auto. Внедорожник получил некоторые другие современные технологии.