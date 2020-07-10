"Киевгаз" выявил нарушения в 10% поверенных счетчиков газа

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За шесть месяцев 2020 года АО «Киевгаз» поверило 5,3 тыс. бытовых счетчиков, из них 10% оказались непригодными к дальнейшему использованию. Только исправный счетчик, прошедший периодическую поверку, обеспечивает корректный учет газа.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Все счетчики, установленные у населения, подлежат обязательной бесплатной периодической поверке в соответствии с Законом Украины «О метрологии и метрологической деятельности» и Кодексом газораспределительных систем.
Когда поверяют. Межповерочный интервал для всех бытовых счетчиков газа – 8 лет. За соблюдением сроков поверки следят специалисты АО «Киевгаз» с помощью базы пользователей газа. Когда приближается дата очередной поверки, специалисты соответствующего управления заранее предупреждают потребителей и согласовывают с ними дату и время снятия счетчика.
Зачем это нужно:
Часто при поверке специалисты лаборатории выявляют факты самовольного вмешательства в работу приборов учета газа. С начала 2020 года был принят комплекс действий, который позволил выявлять скрытые вмешательства в счетчики. Так, за первое полугодие этого года уже выявлено 53 таких случая. В прошлом году за этот же период было выявлено всего 7 (за весь 2019 год – 22) случаев вмешательства.
Стоимость. Поверку счетчиков, установленных у населения, АО «Киевгаз» осуществляет бесплатно.
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