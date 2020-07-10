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НБУ предупредил о катастрофических последствиях тотального карантина

НБУ предупредил о катастрофических последствиях тотального карантина

Экономику Украины необходимо запускать, поскольку процессы могут принять необратимый характер. Карантинные ограничения уже привели к значительному падению.

Об этом заявила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По ее словам, экономика могла существовать какое-то время в условиях жестких ограничений.

“Наверное, она до какого-то момента могла постоять в том виде, в каком у нас был тотальный карантин, а потом – все. И мы видим это на примерах других стран: надо ее обратно запускать, иначе будут катастрофические последствия”, – сказала она.

Рожкова напомнила, что в апреле НБУ прогнозировал падение экономики на 5%, когда еще не было понимания, как долго продлится карантин. При этом в июле НБУ пересмотрит прогноз.

Она считает, что украинцам придется просто жить и адаптироваться к этому вирусу, вырабатывать иммунитет, пользоваться вакцинами, но при этом работать.

“Такого ограничения активности, которое было у нас, не должно больше быть”, – сказала она.

По материалам РБК-Украина
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