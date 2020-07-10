Рада внесла изменения в закон о рынке электроэнергии

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в закон Украины «О рынке электрической энергии» (№3199). Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

За соответствующий документ депутаты проголосовали на внеочередном заседании парламента, поддержав 242-мя голосами.

«Принят за основу проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О рынке электрической энергии», – говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается предоставить Кабинету Министров возможность установить для предприятий, указанных в п. 6 ч. 2 ст. 66 закона «О рынке электрической энергии» (согласно п. 6 ч. 2 ст. 66 закона, это производители электрической энергии – госпредприятия, а также хозяйственные общества, доля государства в уставном капитале которых составляет 50% и больше – ред.), обязательную продажу на постоянной основе указанного объема электрической энергии по долгосрочным (не менее, чем пять лет) двусторонним договорам на специальных электронных аукционах исключительно конечным потребителям, которые:

- имеют целью создание новых и последующую эксплуатацию объектов, совокупная проектная мощность электроустановок которых составляет 100 МВт и выше;

- условия потребления таких объектов отличаются устойчивым потреблением, прогнозируемостью и минимальным риском небаланса;

- хозяйственная деятельность таких предприятий (основной производственный процесс) не связан с выбросами парниковых газов.

Проектом также предлагается предоставить производителям электрической энергии – государственным предприятиям, а также хозяйственным обществам, доля государства в уставном капитале которых составляет 50 процентов и более, хозяйственным обществам, в уставном капитале которых 50 процентов и более акций (долей, паев) принадлежат другим хозяйственным обществам, акционером которых является государство и владеет в них контрольным пакетом акций, а также дочерним предприятиям, представительствам и филиалам таких предприятий и обществ возможность осуществлять продажу электрической энергии по договорам экспорта электрической энергии без проведения аукциона.

Законопроектом предлагается исключить положение, согласно которому «максимальный срок действия двусторонних договоров, заключенных с даты начала действия нового рынка электрической энергии до 31 декабря 2020 года, не может превышать одного года, кроме договоров с производителями электрической энергии по «зеленому» тарифу» и тому подобное.

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