Рада внесла изменения в закон о рынке электроэнергии

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в закон Украины «О рынке электрической энергии» (№3199). Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.
За соответствующий документ депутаты проголосовали на внеочередном заседании парламента, поддержав 242-мя голосами.
«Принят за основу проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О рынке электрической энергии», – говорится в сообщении.
Законопроектом предлагается предоставить Кабинету Министров возможность установить для предприятий, указанных в п. 6 ч. 2 ст. 66 закона «О рынке электрической энергии» (согласно п. 6 ч. 2 ст. 66 закона, это производители электрической энергии – госпредприятия, а также хозяйственные общества, доля государства в уставном капитале которых составляет 50% и больше – ред.), обязательную продажу на постоянной основе указанного объема электрической энергии по долгосрочным (не менее, чем пять лет) двусторонним договорам на специальных электронных аукционах исключительно конечным потребителям, которые:
- имеют целью создание новых и последующую эксплуатацию объектов, совокупная проектная мощность электроустановок которых составляет 100 МВт и выше;
- условия потребления таких объектов отличаются устойчивым потреблением, прогнозируемостью и минимальным риском небаланса;
- хозяйственная деятельность таких предприятий (основной производственный процесс) не связан с выбросами парниковых газов.
Проектом также предлагается предоставить производителям электрической энергии – государственным предприятиям, а также хозяйственным обществам, доля государства в уставном капитале которых составляет 50 процентов и более, хозяйственным обществам, в уставном капитале которых 50 процентов и более акций (долей, паев) принадлежат другим хозяйственным обществам, акционером которых является государство и владеет в них контрольным пакетом акций, а также дочерним предприятиям, представительствам и филиалам таких предприятий и обществ возможность осуществлять продажу электрической энергии по договорам экспорта электрической энергии без проведения аукциона.
Законопроектом предлагается исключить положение, согласно которому «максимальный срок действия двусторонних договоров, заключенных с даты начала действия нового рынка электрической энергии до 31 декабря 2020 года, не может превышать одного года, кроме договоров с производителями электрической энергии по «зеленому» тарифу» и тому подобное.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гонтарева раскритиковала Зеленского за жалобы на крепкую гривнюВчера, 21:02 - 3228 20
До 40 800 гривен штрафа: украинцев будут жестче наказывать за «пьяное» вождениеВчера, 18:00 - 1715 8
Рожкова сообщила, когда НБУ планирует массовый запуск ипотекиВчера, 15:00 - 2451 7
С украинских авиакомпаний будут взимать налоги с каждого пассажира в самолетеВчера, 19:02 - 1754 6
Сколько пенсионеров получают выплаты свыше 10 тысяч гривен (инфографика)8 ч. назад - 2834 5
Гонтарева раскритиковала Зеленского за жалобы на крепкую гривнюВчера, 21:02 - 3228 20
Закон о риелторах: когда подорожает недвижимость6 ч. назад - 2992
Сколько пенсионеров получают выплаты свыше 10 тысяч гривен (инфографика)8 ч. назад - 2834 5
Владелец земли возле Подольского моста вернет Киеву 80 миллионов гривенВчера, 19:39 - 2151 1
Средний размер пенсий вырос после повышения прожиточного минимумаВчера, 16:02 - 1816 2
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)Вчера, 16:32 - 611
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 1414
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2047
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1750
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 1430 2