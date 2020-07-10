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Зеленский назвал туристический "магнит" для украинцев

Зеленский назвал туристический "магнит" для украинцев

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу за понимание необходимости пересмотреть условия для украинских туристов, введенные в связи с COVID-19. Об этом Глава государства написал у себя в Twitter.

“Благодарен Андрею Пленковичу за понимание необходимости пересмотреть условия для украинских туристов, введенные в связи с COVID-19. Hvala lepo (спасибо – ред.)! Хорватия стала одним из туристических “магнитов” для наших граждан”, – написал Президент.

Отметим, в воскресенье украинское посольство сообщило о том, что Хорватия приняла решение об обязательной 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в частности Украины, въезжающих в Республику.

Как позже объяснили дипломаты, гражданам Украины, которые постоянно проживают за пределами ЕС, и въезжают в Хорватию с туристической целью, кроме предоставления подтверждения о резервации гостиницы/апартаментов для получения разрешения на въезд в Хорватию без обязательной 14-дневной самоизоляции необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР теста на SARS-CoV-2, с момента забора которого прошло не более 48 часов.

Сообщается, что в случае, если гражданин не имеет документа с отрицательным ПЦР тестом, ему могут на рассмотрение эпидемиолога дать разрешение на въезд в Хорватию с обязательной 7-дневной самоизоляцией и последующей сдачей материала на ПЦР-тест SARS-CoV-2 за собственные средства на территории Хорватии.

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По материалам УНН
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