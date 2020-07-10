Рада одобрила легализацию игорного бизнеса в Украине

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Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.
Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.
Законопроектом №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр вводится комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине.
Что предусматривает документ:
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При этом исключено положение о возможности размещения залов игровых автоматов и букмекерских пунктов в отдельных зданиях. Залы игровых автоматов разрешается размещать исключительно в гостиницах.
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