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Рада одобрила легализацию игорного бизнеса в Украине

Рада одобрила легализацию игорного бизнеса в Украине

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Законопроектом №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр вводится комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине.

Что предусматривает документ:

  • ввести систему лицензирования деятельности в сфере азартных игр с дифференцированным размером платы за лицензии в зависимости от вида деятельности, расположения игорного заведения и т.д.;
  • установить жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с целью обеспечения их финансовой стабильности и обеспечения выплат выигрышей;
  • установить специальные требования на соответствие игрового оборудования с общепринятыми международными стандартами;
  • увеличить возраст игрока с 18 до 21 года, а также установить требования к игрокам и их идентификации, что будет способствовать предупреждению негативных последствий от участия в азартных играх, в частности лиц, не достигших 21 года, и жесткие финансовые санкции за невыполнение таких требований;
  • ввести принцип “ответственной игры”, предусматривающий принятие организатором азартных игр мер по предупреждению и минимизации негативных последствий от участия физических лиц в азартных играх и создаются механизмы борьбы с игровой зависимостью (лудоманией);

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  • установить ограничения в отношении мест проведения азартных игр и внести изменения в Закон Украины «О рекламе», вводящие ограничения по рекламе азартных игр;
  • установить финансовую, административную и уголовную ответственность за нарушение законодательства Украины в сфере игорного бизнеса и т.д.

При этом исключено положение о возможности размещения залов игровых автоматов и букмекерских пунктов в отдельных зданиях. Залы игровых автоматов разрешается размещать исключительно в гостиницах.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада Украины приняла законопроект в первом чтении 16 января 2020 года.
  • Позже к законопроекту поступило около 3,5 тысячи поправок.
По материалам Finance.UA
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