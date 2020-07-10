Прибыль Нафтогаза выросла в 4,5 раза за год

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За 2019 год прибыль Нафтогаза составила 63,3 миллиарда гривен, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее (13,6 млрд). Об этом говорится в годовом отчете компании.
Прибыль компании включает доход по результатам положительного решения в Стокгольмском арбитраже по транзиту газа, уменьшение результата от продажи и внутренней транспортировки газа и увеличение расходов по налогу на прибыль.
По данным отчетности, скорректированный показатель EBITDA группы в прошлом году снизился на 28% – до 65 млрд грн. Капитальные инвестиции составили 27,7 млрд грн, что на 11% больше, чем в 2018 году. Чистый долг группы снизился на 2% – до 42,6 млрд грн.
Также в отчете сообщается, что предприятия Нафтогаза добыли за год 16,1 млрд куб. м газа (78% общей добычи в Украине) и обеспечили транзит 89,6 млрд кубометров газа.
При этом за прошлый год холдинг перечислил в государственный и местные бюджеты 121,4 млрд грн налогов и дивидендов (около 16% поступлений бюджета).
Нафтогаз сгенерировал наибольшую прибыль среди государственных компаний Украины в сумме 50,6 млрд грн. 95% этой суммы группа выплатила в госбюджет в виде дивидендов.
Стоит отметить, что в первом квартале 2020 года прибыль Нафтогаза составила 3,2 млрд грн – в пять раз меньше, чем годом ранее.
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