0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 151 0

В Раде рассказали, когда может заработать налог на выведенный капитал

В Раде рассказали, когда может заработать налог на выведенный капитал

В “Слуге народа” рассчитывают, что закон о налоге на выведенный капитал удастся принять до конца текущего года. Полноценно нововведение может заработать уже с 2021 года.

Об этом сказал в интервью нардеп от “Слуги народа” и глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Нардеп отметил, что во время коронакризиса многие страны уменьшают налоги для бизнеса в ответ на просьбу предпринимателей.

“Я надеюсь, кстати, что нам удастся запустить до конца года налог на выведенный капитал. Мне кажется, что это тоже будет определенным облегчением”, – заявил Наталуха.

Он уточнил, что если Рада примет соответствующие изменения в законодательство до конца 2020 года, налог на выведенный капитал полноценно заработает со следующего года.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.