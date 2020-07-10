В Раде рассказали, когда может заработать налог на выведенный капитал

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В “Слуге народа” рассчитывают, что закон о налоге на выведенный капитал удастся принять до конца текущего года. Полноценно нововведение может заработать уже с 2021 года.
Об этом сказал в интервью нардеп от “Слуги народа” и глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.
Нардеп отметил, что во время коронакризиса многие страны уменьшают налоги для бизнеса в ответ на просьбу предпринимателей.
“Я надеюсь, кстати, что нам удастся запустить до конца года налог на выведенный капитал. Мне кажется, что это тоже будет определенным облегчением”, – заявил Наталуха.
Он уточнил, что если Рада примет соответствующие изменения в законодательство до конца 2020 года, налог на выведенный капитал полноценно заработает со следующего года.
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