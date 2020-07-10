Фирташ отсудил у WOG 600 миллионов гривен

Хозяйственный суд Волынской области удовлетворил иск ЧАО “Концерн Стирол”, принадлежащего олигарху Дмитрию Фирташу, и решил взыскать с ООО “ВОГ Трейдинг” 598 миллионов гривен.

Об этом сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, эта задолженность возникла на основании договора о предоставлении беспроцентной финансовой помощи на возвратной основе. Срок возврата финпомощи истекал 1 января 2019 года.

1 июля 2020 года хозсуд Донецкой области отказался удовлетворить иск “ВОГ Трейдинг” к “Концерну “Стирол” о признании недействительным упомянутого договора.

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По данным госреестра, конечный бенефициар “Концерна Стирол” – Дмитрий Фирташ, а владельцы “ВОГ Трейдинг” – Степан Ивахив, Сергей Лагур, Роман и София Еремеевы (дети покойного народного депутата Игоря Еремеева), которым принадлежит группа “Континиум” (среди ее активов – в т.ч. сеть АЗС WOG).

В 2018 году Group DF Дмитрия Фирташа публично заявляла о кредиторских требованиях к сети WOG на 460 млн долларов. Вместе с тем, в Group DF отрицали, что она является миноритарным акционером WOG.