Межбанк: день не смог сильно порадовать поклонников гривны

Понедельник не смог сильно порадовать поклонников гривны на валютном рынке. Доллар на межбанке сразу стартовал с отметок 27,09/27,11 гривен, что при продаже сразу было выше пятничного закрытия на 7 копеек.

В течение дня котировки не особо менялись и находились в достаточно узком коридоре 27,07-27,09/27,09-27,11 гривен. А завершилась сессия уровнями 27,10/27,12. Таким образом, за 13 июля курс американской валюты уверенно закрепился выше 27 гривен.

Участники торгов достаточно быстро находили компромисс по курсу и вмешательства Нацбанка сегодня даже не понадобилось. Спекулянты сделали несколько попыток растормошить валютный рынок в течение дня, но наталкивались на достаточно сдержанную реакцию как продавцов, так и конечных покупателей.

Это привело к тому, что основные заработки спекулянтам приносила только работа в формате “в две стороны” и лишь к концу дня – на пустеющем рынке – они смогли с трудом подтянуть котировки на 1-2 копейки.

Но и особого проседания валюты или избытка ее предложения на торгах тоже не наблюдалось. Мы назвали бы подобную ситуацию на валютном рынке “затишьем”, а оно как известно – очень обманчиво и кратковременно.

Ход торгов:

С самого начала сессии котировки доллара были выше пятничного закрытия и находились на отметке 27,09/27,11. К 11 часам предложение незначительно превысило спрос и котировки просели на 2 копейки – до 27,07/27,09.

Но уже к полудню они опять вернулись к уровню 27,09/27,11 гривен за доллар и в пределах узкого коридора 27,085-27,09/27,105-27,11 находились до самого завершения активной фазы торгов.

Лишь с 15 часов на малоактивном рынке – спекулянты подтянули котировки до 27,10/27,12 уже до самого завершения сессии.

НБУ в понедельник на межбанк не выходил.

Главные события 13 июля на межбанке:

Доллар вырос с утренних 27,09/27,11 гривен до 27,10/27,12 к концу дня; НБУ не выходил на рынок; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,0855 гривен, а официальный на 14 июля установлен на отметке 27,0883 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,08 / 27,10

евро – 30,69 / 30,70

российский рубль – 0,3827 / 0,3831

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1361 / 1,1365

Курсы валют на Межбанке

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