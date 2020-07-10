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НБУ на прошлой неделе купил на межбанке $92 миллиона

НБУ на прошлой неделе купил на межбанке $92 миллиона

Национальный банк Украины на прошлой неделе, с 6 по 10 июля 2020 года, приобрел на межбанковском валютном рынке 92 млн долларов США.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Согласно результатам валютных интервенций НБУ по единому курсу, Национальный банк с 6 по 10 июля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 92,0 млн долларов. Продажу валюты регулятор за указанный период не осуществлял.

Всего с начала 2020 года Нацбанк купил на межбанке 3,977 млрд долларов, продал – 2,944 млрд долларов США.

Как сообщал Укринформ, согласно результатам валютных интервенций НБУ в 2019 году, покупка валюты Национальным банком составила 8462,6 млн долл. США, а продажа – 529,225 млн долл. США.

Как известно, задачами проведения валютных интервенций НБУ являются: накопление международных резервов; сглаживание функционирования валютного рынка; поддержание трансмиссии ключевой процентной ставки как основного инструмента денежно-кредитной политики.

По материалам УКРИНФОРМ
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