НБУ на прошлой неделе купил на межбанке $92 миллиона

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальный банк Украины на прошлой неделе, с 6 по 10 июля 2020 года, приобрел на межбанковском валютном рынке 92 млн долларов США.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
Согласно результатам валютных интервенций НБУ по единому курсу, Национальный банк с 6 по 10 июля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 92,0 млн долларов. Продажу валюты регулятор за указанный период не осуществлял.
Всего с начала 2020 года Нацбанк купил на межбанке 3,977 млрд долларов, продал – 2,944 млрд долларов США.
Как сообщал Укринформ, согласно результатам валютных интервенций НБУ в 2019 году, покупка валюты Национальным банком составила 8462,6 млн долл. США, а продажа – 529,225 млн долл. США.
Как известно, задачами проведения валютных интервенций НБУ являются: накопление международных резервов; сглаживание функционирования валютного рынка; поддержание трансмиссии ключевой процентной ставки как основного инструмента денежно-кредитной политики.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Купить пенсионный стаж: в ПФ назвали суммы и условияВчера, 13:02 - 23967 20
Гонтарева раскритиковала Зеленского за жалобы на крепкую гривнюВчера, 21:02 - 1482 9
"Нафтогаз" купил софт почти за 2 миллиона евроВчера, 11:06 - 1108 7
Зеленский просит Раду отменить ограничения зарплат чиновниковВчера, 11:44 - 1976 7
С украинских авиакомпаний будут взимать налоги с каждого пассажира в самолетеВчера, 19:02 - 915 5
Купить пенсионный стаж: в ПФ назвали суммы и условияВчера, 13:02 - 23967 20
Зарплата - свыше 40 тысяч: самые высокооплачиваемые вакансии в УкраинеВчера, 12:02 - 17407 5
Субсидии на коммуналку в Украине: кто и сколько денег получаетВчера, 08:04 - 3972 3
В МВФ опасаются, что инфляция будет слишком низкойВчера, 08:16 - 3137
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 2460
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)Вчера, 16:32 - 372
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 1316
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 1982
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1714
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 1395 2