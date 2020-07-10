Google планирует инвестировать в Индию $10 миллиардов

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Корпорация Google планирует в ближайшие семь лет инвестировать до $10 миллиардов в Индию.
Об этом сообщает TechCrunch.
Для этого уже создали Цифровой фонд Google, который в понедельник представил глава компании Сандар Пичаи.
«Мы сделаем это путем объединения инвестиций в акционерный капитал, партнерства и инвестиций в инфраструктуру и экосистему. Это отражение нашей уверенности в будущем Индии и ее цифровой экономики», – сказал он.
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Инвестиции будут сосредоточены на четырех направлениях – обеспечении свободного доступа к информации для каждого жителя страны на его родном языке; создании новых продуктов и услуг для «уникальных потребностей» Индии; расширении возможностей бизнеса во время его цифровой трансформации и использовании технологий искусственного интеллекта в таких сферах, как здравоохранение, образование и сельское хозяйство.
Издание отмечает, что более 500 миллионов людей в Индии, второй по численности населения стране мира, имеют доступ к интернету, и более 450 миллионов людей активно пользуются смартфонами.
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