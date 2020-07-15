Что подорожает в Украине после затяжного карантина

Украинцы едят больше, чем европейцы. Но разница в том, что и сколько. Например, мяса, из рациональной нормы в 80 килограммов в год, съедают не больше 53. То же самое с рыбой: при норме в 20 килограммов – 13. Норму выполнили по хлебу и макаронам – 100 килограммов. А вот фруктов недоедают на 30 килограмм, потому что норма 90, а едят 60 килограммов в год. И переедают картофеля на 6 килограммов. Но от того, что мы едим, зависит и то, сколько это стоит.

“В этом году в Украине наблюдаются сумасшедшие ценовые качели с фруктами. Черешня по 100 гривень/килограмм. Мелитопольская несколько недель назад была по 250 гривень. Ягоды – малина, черника, смородина – все начинается с сотни гривень. Голубика – 230 гривень/килограмм. Клубника тоже заоблачная – 100-120 гривень/килограмм и цена не упала”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь украинцы вычеркивают из своего рациона, фрукты и ягоды. “На овощах тоже не слишком разгуляешься. Помидоры – 40 гривень за кило, 50 и по 70 гривень. Огурцы разве дешевле, потому что пошли грунтовые. Сейчас огурец стоит 20 гривень. В прошлом году огурцы были по 10-12 гривень”, – подчеркивает издание. Картофель по 15-20 гривень за килограмм. И дешевле она не будет. “На сегодня цена в Украине на картофель в 2,5 раза выше, чем в Польше”, – сообщил президент Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

На это бесспорно повлияла погода, а точнее непогода. Весной померзло, потом помокло. Плюс проблемы с логистикой из-за карантина. Поэтому многие не доехали до своих огородов, потому что транспорт не ходил. Поэтому осенью следует ожидать рекордно дорогого картофеля. Дороже, чем в прошлом году.

“В этом году будет еще хуже ситуация, потому что наши соседи от нас еще и закрываются. Белорусы закрыли картошку от нас”, – говорит Олег Пендзин. А это значит, что сбить цену картофелем из Беларуси не получится. А еще не будет белорусского чеснока и лука. В общем весь борщевой набор прыгнет минимум в полтора раза.

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