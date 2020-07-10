Европарламент одобрил новые меры по борьбе с отмыванием денег

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Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, поддержав планы Еврокомиссии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на территории Евросоюза.
Они выступили за создание взаимосвязанных реестров бенефициарных собственников компаний, превентивную политику внесения в черный список лиц (и тех же компаний) и введение эффективных санкций, говорится на сайте ЕП.
“Депутаты Европарламента выражают сожаление по поводу некорректного и неоднозначного применения правил в борьбе с отмыванием денег / финансированием терроризма в государствах-членах и призывают к применению мер с нулевой терпимостью и процедур в отношении государств-членов, которые отстают во внедрении таких правил в национальное законодательство”, – сказано в сообщении.
Депутаты также отмечают, что судебные и правоохранительные органы в государствах-членах должны лучше сотрудничать и обмениваться информацией друг с другом.
Напомним, 30 мая 2018 года Европарламент и Совет Европы опубликовали директиву, которая с 20 июня того же года ужесточила меры по борьбе с отмыванием денег. Этот документ, который еще называют пятой “антиотмывочной” директивой (5AMLD), поменял ряд правил, касающихся регулирования рынков финансовых услуг в Европе.
На прошлой неделе стало известно, что самая могущественная мафия Италии с 2015-го по 2019 годы смогла продать международным инвесторам облигаций на €1 млрд, обеспеченных преступными доходами. В одном случае мафиози частично обеспечивали ценные бумаги посредством подставных компаний, связанных с преступной группировкой “Ндрангета”.
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