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"Нафтогаз" купил софт почти за 2 миллиона евро

"Нафтогаз" купил софт почти за 2 миллиона евро

Группа “Нафтогаз” заказала у британской компании программное обеспечение для повышения эффективности управления персоналом на 1,97 миллиона евро.

Об этом сообщается в системе “Прозорро”, передают “Наші Гроші”.

В этом году будут внедрять программное обеспечение в трех направлениях: Learning для обучения персонала, Performance для управления производительностью, Careers для карьерного планирования и Recruiting для подбора персонала.

Право на использование для не менее 15 тысяч пользователей будет действовать до конца 2022 года.

Разработчик приобретенного софта – британская компания “Cornerstone OnDemand”.

ООО “Нафтогаз Цифровые Технологии” является дочерним предприятием “Нафтогаза”, созданным для обслуживания ИТ-потребностей всей группы компаний “Нафтогаза”.

По материалам Економічна Правда
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