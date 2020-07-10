Межбанк: валютные колебания могут усилиться

Понедельник пройдет на валютном рынке достаточно динамично и с элементами некоторой интриги. Валютные колебания могут усилиться.

Во-первых – у участников рынка так до сих пор нет понимания ситуации вокруг главы Нацбанка, а также дальнейшей денежно-кредитной и валютной политики регулятора. А неопределенность никогда не была поддержкой для гривны на межбанке и наличном рынке.

Во-вторых – в пятницу на тендере Нацбанка по рефинансированию 7 банков получили рефинанс на сумму более 5,1 млрд гривен под 6% годовых сроком до 5 лет. По условиям тендера – НБУ не ограничивает финучреждения в целевом использовании полученных средств и от того, как распорядятся финансисты с такими огромными объемами гривневой ликвидности – зависит поведение курса на торгах в ближайшее время.

Часть этих средств пойдет на поддержание ликвидности банками, часть – на замену более “дорогих” пассивов на более “дешевые”, часть – на кредитование, часть – на покупку на завтрашнем аукционе Минфина Украины новых порций ОВГЗ, но самым опасным для гривны является вариант прямой покупки банками валюты за счет этих средств на межбанке или выкуп ими облигаций нерезидентов на вторичном рынке и дальнейших вывод иностранцами своих капиталов. В этом случае давление на гривну резко возрастет, на межбанке возникнет активный спрос на валюту и это приведет к росту котировок.

Уже ближайшие несколько дней поведение валютного рынка покажет, как по факту распорядились банки средствами рефинанса. Пока же иностранцы в любом случае будут постепенно выходить из украинских облигаций, но делать это будут в небольших объемах за счет гривны, полученной от предыдущих погашений ОВГЗ и постараются делать это “без особого шума”, чтобы не “взрывать” котировки.

Поведение нерезидентов и направление средств рефинанса – останутся главными угрозами для гривны на ближайшее время. А нехватка гривневых оборотных средств у местных компаний – продолжит стимулировать экспортеров к активной продаже валютной выручки. Это создаст определенную подстраховку для нацвалюты на межбанке.

В понедельник спекулятивные попытки раскачать курс продолжатся. Кроме этого, спекулянты продолжат зарабатывать на валютном рынке как за счет работы в формате “ в две стороны”, так и на разнице между наличными и безналичными курсами.

Курсовой тренд сессии 13 июля будет полностью зависеть от поведения крупных местных игроков, нерезидентов и ценников возможных интервенций Нацбанка. Регулятор выйдет на межбанк с интервенцией в случае появления излишка предложения доллара на торгах, но предпочтет экономить резервы и не вмешиваться в курсообразование в случае, если возникнет ситуативная нехватка предложения.

Котировки межбанка по прогнозу на 13 июля будут находиться в пределах: доллар – коридор 26,95 – 27,25 гривен, евро – коридор 30,45 – 30,93 гривен. Объем операций на торгах по нашим расчетам будет находиться в пределах $170-260 млн при совершении до 540-620 сделок.

Наличный рынок в понедельник будет внимательно следить за происходящим на межбанке и при необходимости – часто менять свои ценники в зависимости от поведения безналичных котировок.

Курсы в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар – коридор котировок покупок и продаж 26,80 – 27,25 гривен, евро – коридор 30,00 – 30,95 гривен.

По доллару большинство обменников будет держать спред порядка 15-25 копеек, а по евро – около 25-45 копеек.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс в банках: прием 26,80-27,00 и продажа 27,10-27,25 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 26,95-27,00 гривен и продажа 27,06-27,13.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,01 / 27,04

евро – 30,54 / 30,57

российский рубль – 0,381 / 0,382

Курсы валют на Межбанке

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